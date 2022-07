Grote verschil iPhone 14 en 14 Pro komende jaren mogelijk een trend

Het grote verschil tussen de iPhone 14 en 14 Pro, waar we begin deze week over schreven, wordt een trend. Dat is in ieder geval wat analist Ming-Chi Kuo verwacht.

De betrouwbare bron denkt dat Apple de komende jaren een zelfde verschil met betrekking tot de chipset aan blijft houden.

iPhone 14 en 14 Pro starten een trend

Maandag werd duidelijk dat het gat tussen de nieuwe iPhone 14 en iPhone 14 Pro groter is dan bij het huidige model het geval is. Dit heeft te maken met het feit dat alleen de Pro en Pro Max voorzien zullen worden van een nieuwe chipset. Waar deze dus de A16 Bionic met zich meedragen, zullen de iPhone 14 en 14 Max het met de huidige A15 Bionic moeten doen. Een beslissing die Apple nooit eerder nam.

Volgens Ming-Chi Kuo is dit echter geen eenmalige keuze. Volgens ingewijden en bronnen is dit een trend waar Apple de komende jaren aan vast blijft houden. Het Amerikaanse bedrijf zal bijvoorbeeld dus ook de iPhone 15 van een oudere chipset voorzien als de iPhone 15 Pro. Die eerste zal dus op de A16 Bionic van dit jaar draaien, waar die tweede een nieuwe A17 Bionic-chip met zich meedraagt.

💡 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Minder belangrijk dan je zou denken

Het klinkt in eerste instantie als een groot ding. Qua beslissing is het ook wel degelijk een flinke verandering in Apple’s strategie, maar of jij er als consument veel van gaat merken is nog maar de vraag. De kans dat de nieuwe A16 Bionic alleen in het leven geroepen is om de 48-megapixel camera van de iPhone 14 Pro te ondersteunen is best groot. Gezien de iPhone 14 daar niet over beschikt, lijkt het dus een logische gedachte dat het de extra rekenkracht simpelweg niet nodig heeft.

