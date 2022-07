Gat iPhone 14 en 14 Pro groter, maar wat maakt dat eigenlijk uit?

Het gat tussen de iPhone 14 (Max) en de iPhone 14 Pro (Max) zal groter zijn dan bij de huidige toestellen het geval is. Dat is in ieder geval wat betrouwbare journalist Mark Gurman verwacht.

Dat maakt hij duidelijk in zijn wekelijkse nieuwsbrief Power On die hij voor Bloomberg maakt. Volgens de journalist zit het verschil ’em in een belangrijk punt: de chipset. Maar hoe erg is dat?

Pro-modellen iPhone 14 slaan groter gat

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de iPhone zal het nieuwe model geen betere chipset krijgen. Althans, dat is de verwachting die Mark Gurman op basis van informatie van bronnen heeft. De technologiejournalist van Bloomberg meldt dat het Amerikaanse bedrijf de iPhone 14 voorziet van de A15 Bionic chip: dezelfde chipset die in de huidige modellen te vinden is. Dit terwijl de Pro-modellen voorzien worden van de A16 Bionic chip.

Het zorgt er in ieder geval voor dat de iPhone 14 Pro en Pro Max dit jaar krachtiger zijn dan de goedkopere varianten. Al denken we eerlijk gezegd niet dat dit heel erg is.



Power On: The iPhone, Apple Watch chips and cellular modems take a back seat to the Mac. Plus: the latest details on the next AirPods Pro and Apple Watch Series 8 https://t.co/OfYW0qV6Dc — Mark Gurman (@markgurman) July 3, 2022

Waarom dat geen probleem is

Er zijn twee redenen waarom het ontbreken van de meest recente chip in de iPhone 14 geen probleem is. Ten eerste heeft dit te maken met een veelgehoord gerucht over de Pro-modellen. Het lijkt inmiddels zo goed als zeker te zijn dat de toestellen beschikken over de vernieuwde 48-megapixel camera. Dat is een dusdanig grote upgrade dat er meer vermogen nodig is om deze aan te sturen. Gezien de reguliere iPhone 14 de lens niet krijgt, zal dit extra vermogen waarschijnlijk niet eens nodig zijn. Onnodige kosten, dus.

De afgelopen 15 jaar is de iPhone op jaarlijkse basis sneller geworden. We zitten op dit moment al op het punt dat de smartphones ongekende kracht bieden, zonder dat deze regelmatig volledig gebruikt wordt. De A15 Bionic-chip van dit jaar voldoet dus uitstekend voor het volgende model.

Enige vraag die wij ons stellen is of de consument daar in de prijs iets van terug gaat zien. De kans dat de nieuwe iPhone 14 (Max) goedkoper wordt is klein. De kans dat de nieuwe Pro en Pro Max duurder worden…Tja, dat zit er dik in.