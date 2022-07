‘iPhone 14 Max verschijnt later vanwege aanhoudende problemen’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan is het zo dat de productie van de iPhone 14 Max last heeft van aanhoudende problemen. Die problemen hebben te maken met de productie van het toestel en het feit dat het achterloopt op schema. Daardoor kan het zijn dat dit model van de nieuwe iPhone-serie mogelijk wat later verschijnt.

We hebben hier te maken met het eerste Max-model waar het woord Pro niet voor staat. Dit moet een iPhone worden met een schermformaat van 6,7-inch. Beeldanalist Ross Young deelt het nieuws met zijn supervolgers op Twitter. Als je hem niet betaalt voor toegang, dan kun je de tweet dus helaas niet bekijken.

Productieproblemen voor iPhone 14 Max

Young meldt dat de iPhone 14 Max last heeft van aanhoudende productieproblemen. Vooral de leveringen van de schermen lopen vertraging op, waardoor Apple het model dus niet op tijd kan fabriceren. Young baseert zijn nieuws op de gegevens die hij heeft over de maand augustus en de verwachtingen van productiepartners.

Op moment van schrijven zou Apple voor elke iPhone 14 Max drie Pro Max-modellen klaar hebben liggen. Hoewel beide modellen eenzelfde schermformaat hebben, zal de technologie achter het scherm net even anders zijn. De 14 Max heeft bijvoorbeeld geen ondersteuning voor ProMotion, en dus geen dynamische verversingssnelheid.

Wordt de 14 Max nu dan uitgesteld?

Die ProMotion-technologie is wel aanwezig op de iPhone 14 Pro en Pro Max. Verder is nog niet echt bekend wat de verschillen tussen de schermen zijn. Of de aanhoudende productieproblemen ervoor zorgen dat de gewone Max nu uitgesteld wordt, dat moeten we nog afwachten. Apple maakt hierover – logischerwijs – niets bekend.

Ming-Chi Kuo, een bekende analist die Apple nauwlettend volgt, tweette eerder al dat de situatie met betrekking tot de productie onder controle is. Daardoor zouden er dus geen problemen hoeven zijn. Maar het kan altijd dat bedrijven op een later moment in de productie tegen nieuwe kopzorgen aanlopen.

