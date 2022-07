iPhone 14 ‘heeft leveringsproblemen, maar die hebben minimale impact’

De geruchten omtrent de iPhone 14 worden ietwat hardnekkiger. Veel geruchtenmakers melden dat Apple last heeft van leveringsproblemen. Maar dat zou geen al te groot probleem hoeven zijn, als we de bekende analist Ming-Chi Kuo mogen geloven. Die analist volgt het bedrijf uit Cupertino al jaren op de voet.

Op Twitter laat Kuo weten dat de problemen een “minimale impact” gaan hebben op de voorraad, later dit jaar. Eerder dit jaar verschenen er ook al berichten over leverings- en voorraadproblemen voor de iPhone 14-lijn. Zo zou het bedrijf tien procent minder toestellen besteld hebben, ondanks de verwachte sterke vraag.

iPhone 14 in de problemen?

Dat had destijds te maken met productiepartner TSMC, die bestellingen van drie andere klanten moest aanpassen. We weten allemaal dat bepaalde onderdelen en chips iets minder breed verkrijgbaar zijn dan voorheen, waardoor de situatie dus slechter werd voor Apple. Maar volgens Kuo hoeven we ons nergens zorgen over te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(1/3)

I have learned that recently some iPhone 14 panel and memory suppliers have experienced supply issues, but it should have a limited impact on the coming mass production of the iPhone 14 because other suppliers can fill the supply gap. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 19, 2022

Ook nu niet, nu blijkt dat er dus wederom wat leveringsproblemen zijn voor de iPhone 14. Kuo meldt namelijk dat de massaproductie er niet per se onder lijdt, aangezien andere fabrikanten in het gat kunnen springen. Daarnaast geeft de analist in een reeks tweets iets meer informatie over de situatie.

Samsung is een belangrijke partner

Kuo laat weten dat Samsung bijvoorbeeld een belangrijke partner is. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf levert namelijk nagenoeg alle geheugenchips die nodig zijn voor de iPhone 14. Ook kan de fabrikant aan de verhoogde vraag voldoen vanuit Apple. Verder kunnen partners Micron en SK Hynix op een later moment inspringen.

Qua displays lijkt Apple ook wel goed te zitten. Samsung en BOE kunnen het gat opvullen dat LG Display achterliet, vanwege allerlei schermproblemen. Deze displays zijn bedoeld voor de iPhone 14- en Max-modellen. Uiteraard moeten we even afwachten hoe het later dit jaar precies zit met de bevoorrading, maar je doet er goed aan even een slag om de arm te houden.

Twitter