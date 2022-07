Nadat eerder deze week duidelijk werd dat een belangrijke Apple-fabriek in China in lockdown moest, krijgt het bedrijf nog een tegenslag. De cameralens van de iPhone 14 voldoet naar verluidt niet aan de kwaliteitseis.

Volgens betrouwbare analist Ming-Chi Kuo zit het probleem ’em in de coating van de lens. Deze breekt veel sneller dan eigenlijk de bedoeling is.

De iPhone 14 die bij leverancier Genius van de band komt rollen voldoet niet aan de kwaliteitseis. Dat is het bericht dat Ming-Chi Kuo op Twitter deelt. Volgens bronnen, die bekend zijn met de zaak, breekt de coating van de cameralens te snel. Reden genoeg voor Apple om actie te ondernemen.

One more quality issue. My latest survey indicates one of Genius's iPhone 14 rear lenses likely suffered from coating-crack (膜裂) quality issues. Apple had transferred about 10 million lens orders to Largan from Genius to avoid affecting iPhone 14 shipments. https://t.co/CsQtmHLZjy

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 27, 2022