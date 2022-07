iPhone 13: de eerste jailbreak tool voor iOS 15 komt eraan

iOS 15 had tot op heden nog geen jailbreak, maar daar komt nu verandering in. Wil je je iPhone graag verder aanpassen, dan heb je dit nodig. Onthoud wel dat wanneer je een jailbreak uitvoert, je de garantie op je toestel verliest. Doe dit soort dingen dus alleen op eigen risico en liever niet met je daily driver, bijvoorbeeld.

De nieuwe jailbreak voor iPhone en iPad met iOS 15 aan boord, is afkomstig van het Odyssey Team. In het verleden bracht dit team andere jailbreaks uit. Eerst deelde een developer wat screenshots op Twitter van de software. Maar later verscheen er tevens bevestiging op Reddit. De jailbreak komt er dus binnenkort aan.

Jailbreak voor iPhone met iOS 15

De ontwikkelaars noemen de software Cheyote. Op moment van schrijven is niet duidelijk wanneer de release plaatsvindt, maar er is wel al een beperking bekend. De jailbreak werkt namelijk alleen op een iPhone of iPad die draait op iOS 15 tot maximaal iOS 15.1.1 (of het equivalent van de iPad-versie van het systeem).

Ondertussen werkt het team aan ondersteunen voor iOS-versie 15.4.1, maar daar gaat nog wat tijd in zitten. Dat komt doordat Apple het proces van de jailbreak veel moeilijker gemaakt heeft in die versie van het besturingssysteem. Het bedrijf wil natuurlijk niet dat gebruikers allerlei beperkingen opheffen die aanwezig zijn.

Eerste jailbreak voor 13-serie

Wanneer de jailbreak eenmaal beschikbaar is, dan is dat de eerste variant die je gebruikt in combinatie met je iPhone 13. Ook de iPad mini 6 komt voor het eerst aan bod. Op die apparaten draai je geen software die uitkwam voor iOS 15 en iPadOS 15, waardoor oudere jailbreaks dus in feite niet werkten op die systemen.

Ondertussen kijken veel iOS-gebruikers al uit naar iOS 16, dat waarschijnlijk in september vrijgegeven wordt. Daarom is een jailbreak voor iOS 15 wellicht wat minder spannend. Desondanks zijn er altijd wel mensen die dit kunnen waarderen en graag experimenteren met de vele opties die een jailbreak doorgaans aanbiedt.

TwitterReddit