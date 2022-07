Hoe OLED het perfecte dieet lijkt te zijn voor de nieuwe iPad Pro

De iPad Pro is krachtiger, groter en indrukwekkender dan ooit tevoren. In de afgelopen paar jaar heeft de tablet zich ontwikkeld tot een echte powerhouse. Iets dat ook terug te zien is in het gewicht van het apparaat.

Gelukkig lijkt Apple daar, met de introductie van het langverwachte OLED-beeldscherm, vanaf 2024 toch echt verandering in te brengen. Mits de nieuw verkregen informatie juist is, natuurlijk.

Nieuwe iPad Pro lichter dan voorganger

De redactie van ET News meldt dat Apple zijn meest imposante tablet in 2024 voorziet van een OLED-beeldscherm. De langverwachte ontwikkeling zorgt naar verluidt niet alleen voor een betere beeldkwaliteit, maar maakt de iPad Pro ook een stuk lichter. Dat geldt overigens zowel voor het 11-inch als het 12,9-inch model.

Hoeveel gram de iPad Pro precies lichter wordt kan ET News op dit moment niet zeggen. Volgens de website produceert Apple op dit moment de laatste prototypes. Het is de eerste keer dat het bedrijf een dergelijk scherm voor zijn tablets produceert, dus werkt het met verschillende modellen.

Naast het gebruik van een OLED-paneel werkt het Amerikaanse bedrijf ook aan een zogeheten Display Dry Etching Process. Door gebruik te maken van chemische technologieis het mogelijk om onnodige onderdelen van het beeldscherm weg te laten. Dit maakt het scherm niet alleen dunner, maar dus ook lichter.