De toekomstige OLED iPad biedt flink wat voordelen

Er gaan flink wat geruchten over de OLED-iPad die in de toekomst moet uitkomen. Het lijkt alleen maar voordelen te hebben.

De OLED iPad moet in 2024 verschijnen als we de geruchten moeten geloven. Het duurt even voordat het apparaat volledig is ontwikkeld, dus in de tussentijd is er genoeg ruimte voor geruchten. Volgens een nieuw supply-chain rapport zijn er meer voordelen dan alleen een betere beeldkwaliteit.

Een iPad met OLED-scherm

De geruchten over de OLED iPad kregen een nieuw leven nadat de bekende analist Ming-Chi Kuo aan het einde van vorig jaar suggereerde dat er een OLED-variant in 2022 uitkomt. Later kwam hij op die uitspraak terug. 2024 lijkt nu meer waarschijnlijk volgens het laatste nieuws wat ET News meldt.

Het blijft niet alleen bij een normaal OLED-scherm. Deze zullen ook een speciaal dry-etching proces ondergaan. Hierbij worden onnodige onderdelen weggehaald door een technologie bij het maken van circuitpatronen. Hierdoor kan het scherm dunner worden, waardoor het dus ook lichter is. Het is wat complexer dan de natte variant, maar daarmee wel nauwkeuriger wat de kwaliteit ten goede komt.

Nog even wachten

Natuurlijk is het de grote vraag of dit ook daadwerkelijk het scherm wordt van de OLED iPad. Het proces bevindt zich nog in de prototypefase dus er worden verschillende schermen getest van verschillende makers. Hierbij moet je denken aan leveranciers als LG en Samsung. Het kan ook zo zijn dat beide bedrijven schermen leveren. Daarnaast wordt er ook onderhandeld over de prijs.

De OLED-schermen komen waarschijnlijk als eerste naar de 11 en 12,9 inch-Pro-varianten van de iPad. Door de OLED-technologie krijg je diepere zwarttinten waardoor andere kleuren ook mooier uitkomen. Er is echter wel gevaar voor inbranden. De iPhones lijken hier tot nu toe echter geen last van te hebben.

Naast de iPhone gebruikt Apple ook OLED voor de Apple Watch. Naast dat er geruchten gaan over een iPad met de schermtechnologie is het ook de vraag wanneer we de eerste MacBook zien met OLED-scherm. De geruchten zijn dat deze eveneens in 2024 op de markt komt.