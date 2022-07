Nieuwe iPadOS 15-update bezorgt iPad mini 6 oplaadproblemen

Heb je de meest recente iPad mini in huis? Dan is het slim om de nieuwe update, iPadOS 15.5, voorlopig even links te laten liggen. Uit een interne memo aan dienstverleners blijkt nu dat de kleine tablet last heeft van oplaadproblemen. Een probleem dat afkomstig is van de meest recente software.

De interne memo is in handen van de redactie van Macrumors. De website publiceert de volledige memo niet, maar laat wel weten dat niet elke iPad mini 6 hier last van hoeft te hebben. Het kan dus zijn dat je als eigenaar de dans ontspringt, maar voorlopig kun je beter het zekere voor het onzekere nemen, mits je nog niet geüpdatet hebt.

iPad mini laadt niet meer op

De memo, die niet bedoeld was voor het grote publiek, is vanuit Apple naar de serviceproviders gestuurd. In het bericht staat dat het bedrijf uit Cupertino op de hoogte is van de problemen. Het klopt in elk geval dat mensen contact opgenomen hebben met Apple nadat ze de iPad mini 6 geüpdatet hadden naar iPadOS 15.5.

Al die mensen melden hetzelfde probleem: de iPad laadt niet meer op sinds het updaten. Apple raadt medewerkers van de serviceproviders aan de iPad mini 6 opnieuw op te starten, wanneer klanten binnenkomen met het probleem. Dit is slechts een tijdelijke oplossing, totdat Apple weet hoe die het probleem oplost.

Een belangrijk detail

Er staat nog een belangrijk detail in de memo. De hardware omwisselen gaat het probleem niet oplossen. Als je een nieuwe iPad mini 6 krijgt met iPadOS 15.5 aan boord, dan houden de problemen dus mogelijk aan. Ook een nieuwe accu plaatsen levert niet het gewenste resultaat op. Dit is dus echt een softwarefout.

Op moment van schrijven test Apple iPadOS 15.6 als bèta. Het zou kunnen zijn dat het Amerikaanse bedrijf de problemen doet verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar dat moeten we nog even afwachten. Op dit moment is niet duidelijk wat de update precies brengt en wanneer die update dan daadwerkelijk beschikbaar is.

Macrumors