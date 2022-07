iOS-app Netflix-abonnementen afsluiten zonder Apple

Wanneer je tegenwoordig de Netflix-app voor het eerst opstart op iOS of iPadOS en je hebt nog geen account, dan hebben we goed nieuws voor je. Binnen de app tref je namelijk een linkje aan naar de aanmeldpagina van de populaire streamingdienst. Voorheen was dit, door beperkingen vanuit Apple, niet mogelijk.

Wanneer je als ontwikkelaar je app in de App Store wil hebben, dan moet je voldoen aan de richtlijnen van platformhouder Apple. Eén van die richtlijnen is dat je een commissie betaalt over elke aankoop binnen zo’n app. Daar hebben niet alle bedrijven (zoals Netflix en Spotify) zin in, waardoor ze een rechtszaak aanspanden.

De richtlijnen van de App Store

De rechter bepaalde dat Apple dat soort richtlijnen niet zomaar mag hanteren. Hierdoor mogen apps uit de zogenaamde reader-categorie wel een linkje naar een externe website aanbieden. Daar mogen ze abonnementen en andere producten aanbieden, waar Apple dus in feite niets aan verdient.

Die commissie kan al gauw oplopen tot dertig procent. Die kosten berekenden bedrijven soms door aan klanten, waardoor zo’n tien euro dus al dertien euro kostte op iOS of iPadOS. Dat betekent minder omzet op de platformen van Apple voor bedrijven die hun producten aanbieden. Elders is het immers goedkoper (Android en online).

Netflix biedt link naar eigen site aan

Dat probleem is nu voor een deel opgelost. Onder meer Netflix heeft nu dus een linkje naar zijn eigen website. Daar kun je je aanmelden voor de dienst, bepalen welk abonnement je wilt en daarna terugkeren naar de app om te beginnen met kijken. En die commissie? Daar kan Apple (helaas voor het bedrijf) naar fluiten.

Voor consumenten (en bedrijven) levert dit een fijne situatie op. Nu hoeven ze niet met een omweg op aanmeldpagina’s, zoals die van Netflix, terecht te komen. De dienst kan ze direct omleiden naar de juiste info.

Apple geeft, voordat je de app verlaat, nog wel een waarschuwing en meldt dat het bedrijf niets met de betaling te maken heeft en dat het dus ook niet verantwoordelijk is als er iets fout gaat.

9to5Mac