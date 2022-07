iOS 16: dit is er allemaal nieuw in Safari

We moeten nog even wachten tot september, maar dan is iOS 16 er eindelijk op de iPhone. Een van de belangrijke onderdelen is natuurlijk Safari. Wij vertellen je welke nieuwigheden je in de browser kunt verwachten.

Als je een iPhone hebt, maak je waarschijnlijk je gebruik van Safari voor het surfen op het internet. Natuurlijk zijn er genoeg alternatieven op de markt als DuckDuckGo en Chrome, maar toch blijft de browser van Apple voor velen favoriet. Bij de jaarlijkse update van iOS krijgt ook Safari een nieuw likje verf. Dit kun je verwachten.

Tap Groups in Safari

Tap Groups kennen we natuurlijk uit de meest recente versie van iOS, maar deze worden meteen onder handen genomen. Het moet deze functie nog makkelijker maken om je tabbladen te organiseren. In iOS 16 heeft elke Tab Group nu zijn eigen startpagina. Zo open je de groepen nog sneller. Bovendien kun je die Tab Groeps nu ook makkelijk delen met vrienden en familie. Handig als je bijvoorbeeld een uitje plant en verschillende accommodaties op een rijtje wil zetten voor je reisgenoten.

Ook komen er vastgepinde tabs. Deze functie zorgt dat bepaalde tabs blijven openstaan. Je gebruikt deze door langer op de url-balk te drukken.

Synchroniseren

Het wordt nu makkelijker in Safari om extensies te synchroniseren. Hiervoor moet je naar de instellingen gaan en vervolgens naar extensies. Als je een extensie op een ander apparaat hebt gedownload komt die automatisch in de lijst te staan. Je hoeft ze dan alleen nog te downloaden.

Maar vanaf iOS 15 is het niet alleen mogelijk om extensies te synchroniseren, dit gaat ook gelden voor je website-instellingen. Denk hierbij aan zaken als inzoomen op pagina’s en de automatische reader.

Wachtwoorden

Een van de functies waar we het meest naar uitkijken is Passkey. Deze functie in iOS 16 die werkt via iCloud wordt natuurlijk ook toegepast op Safari. Passkey moet ervoor zorgen dat je gegevens op het internet nog veiliger is. Een sleutel is opgeslagen op de website server terwijl de andere bewaard wordt op je toestel. Door middel van Face ID of Touch ID worden die laatste beveiligd. Alleen als de twee sleutels bij elkaar passen wordt het mogelijk om in te loggen op een site. Doordat de tweede sleutel nooit gestolen kan worden, is het veiliger.

Passkey werkt natuurlijk op elk Apple-apparaat, maar het is ook in gesprek met andere bedrijven als Google en Microsoft zodat het ook op niet-Apple-devices kan worden gebruikt.

Ook worden wachtwoordsuggesties aangepast. Zo is het bij sommige sites niet altijd mogelijk om een sterk wachtwoord te gebruiken die wordt aanbevolen door Apple. Nu kun je deze handmatig aanpassen.

Pushberichten

Pushberichten ken je wellicht van Safari op je Mac, maar vanaf iOS 16 zijn deze ook beschikbaar op je iPhone en iPad. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws.

Foto’s in Safari

Als laatste een functie waar je misschien niet heel veel aan hebt, maar iets wat wel leuk kan zijn. Je kunt op foto’s in Safari het onderwerp kopiëren. Hierdoor kopieer je dus de afbeelding zonder daarbij de achtergrond mee te nemen.