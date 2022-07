iOS 16-bèta is uit: zo zet je het nieuwe besturingssysteem op je iPhone

Gebruikers kunnen vanaf nu de nieuwste versie van het iOS-besturingssysteem installeren op hun iPhone. Daarmee doelen we op iOS 16. Aangezien het een bèta betreft, weet niet iedereen hoe die de update nu al binnenhengelt. Daarnaast rest nog de vraag: moet je hier wel aan willen beginnen als consument?

We vallen meteen met de deur in huis. Voordat je begint aan het updateproces, is het verstandig een back-up van je gegevens te maken. Heb je dat gedaan, dan ga je naar de bètawebsite van Apple, waar je je kunt aanmelden voor het programma.

Nu al iOS 16 installeren

Wanneer je je iPhone aanmeldt voor de bèta van iOS 16, zorg er dan voor dat je alle tekst in beeld goed doorneemt. Daarna moet je even opletten wanneer je een besturingssysteem selecteert; wees er zeker van dat je iOS 16 kiest. Vervolgens moet je een speciaal profiel downloaden en toestemming de download geven.

Nadat binnenhalen ga je naar de instellingen van je iPhone en zie je een melding staan dat er een profiel klaarstaat. Klik daarop en druk rechts bovenin op de installatieknop. Geef je iPhone nu even de tijd om z’n ding te doen en binnen een mum van tijd ben je er klaar voor en test je de heerlijkste functies.

Een waarschuwing voor nieuwe gebruikers

Mocht dit de eerste keer zijn dat je een bètaversie test van iOS, wees dan gewaarschuwd. iOS 16 is nog niet helemaal stabiel (maar wel stabiel genoeg voor dagelijks gebruik), waardoor er problemen kunnen optreden. Het kan zijn dat bepaalde apps niet meer (goed) werken of dat het systeem soms (even) vastloopt.

Uiteindelijk is het aan jou, de lezer, om te bepalen of je wil deelnemen aan zo’n bèta. Het is hartstikke leuk om nu alvast nieuwe opties te testen, maar wellicht is het ook fijn om te weten dat je daily driver gewoon blijft werken als voorheen. Heb je een tweede iPhone liggen die iOS 16 ondersteunt? Dan kun je de software wellicht beter daarop testen, om echte problemen te voorkomen.

Apple