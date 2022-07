Instagram toont binnenkort nog meer ongewenste content op je tijdlijn

Facebook en Instagram brengen volgend jaar meer content naar je tijdlijn van accounts die je zelf niet volgt. Mocht je nu dus al geïrriteerd zijn vanwege allerlei video’s in je feed waar je geen interesse hebt, maak je borst dan maar nat. Want uit de woorden van Mark Zuckerberg maken we op dat het tot nu toe nog meeviel.

Waarschijnlijk krijg je nu al veel aanbevolen content te zien op Instagram en Facebook. Dat is volgens Meta-CEO Zuckerberg niet genoeg: want dat aantal wil hij voor eind 2023 meer dan verdubbelen. Die zogenaamde Discovery Engine krijgt dus voorrang op posts van vrienden, familie en andere accounts.

Instagram gaat nog meer ongewenste content tonen

En dat terwijl je waarschijnlijk op die sociale netwerken zit om foto’s en video’s te bekijken van mensen die je volgt. Leuk en aardig, moet Zuckerberg denken, maar daarmee wint het bedrijf het niet in de strijd met TikTok. Die app is razend populair, dus het aanbod van Meta moet daar meer en meer op gaan lijken.

Tijdens de bespreking van de cijfers van het tweede kwartaal, legt Zuckerberg keurig aan investeerders uit waarom hij hiervoor kiest. “Onze kunstmatige intelligentie kan additionele content presenteren die mensen interessant vinden. Daardoor verhogen we de engagement en verbeteren we de kwaliteit van onze feeds.”

Blijft niet beperkt tot video’s

Het algoritme neemt allerlei soorten openbare content mee, dus ook foto’s en links. Daarmee hoopt de Instagram-opperbaas een uniek aanbod aan content aan te kunnen bieden. “Ik denk niet dat mensen constant slechts één en hetzelfde formaat willen zien.” Een opmerkelijke observatie, gezien een andere, recente aanpassing.

In ons achterhoofd speelt ondertussen ook nog dat Facebook en Instagram wederom feeds aanbieden waarin vrienden en familie voorrang krijgen. Maar ondertussen zegt Zuckerberg weer dat mensen minder delen op sociale media en in plaats daarvan veel actiever zijn (geworden) op berichtendiensten.

