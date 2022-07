Instagram op je iPad: is het einde van de frustratie eindelijk in zicht?

Consumenten die in het bezit zijn van een iPad vragen er al jaren om: een eigen versie van Instagram. Tot op heden heeft Meta, het moederbedrijf, nog geen noodzaak gezien om gehoor te geven aan de vraag. Met iPadOS 16 komt er mogelijk licht in de duisternis en kunnen we eindelijk genieten van alles wat de dienst ons te bieden heeft.

iPadOS 16 staat onder meer in het teken van een gloednieuwe functionaliteit, genaamd Stage Manager. Aanstaande herfst, wanneer de upgrade voor iedereen beschikbaar is, krijgt iPadOS de beschikking over die nieuwe modus voor multitasking. Daardoor kun je prima met meerdere apps naast elkaar werken.

Instagram op je iPad gebruiken

De nieuwe bètaversie van iPadOS 16, die onlangs uitkwam, bevat enkele verbeteringen voor die functionaliteit. Gebruikers op Twitter ontdekten namelijk dat iPhone-apps ook gewoon werken met de Stage Manager. Daardoor kun je apps, zoals Instagram, heel fijn naast andere apps laten draaien op het beeldscherm.

In principe geldt dat elke app zonder eigen iPad-versie daardoor veel fijner werkt op een iPad. Betekent dit dat we waarschijnlijk nu helemaal nooit meer een Instagram-app voor de iPad gaan zien? Mogelijk is dat antwoord “ja”, maar dat komt alleen al door het feit dat het er tot nu toe nog niet van gekomen is.

Stage Manager op de iPad

Er staat wel een kanttekening bij dit relatief goede nieuws: Stage Manager is straks niet beschikbaar voor álle iPads. De functionaliteit werkt alleen op modellen met een M1-chip aan boord (of een latere variant, natuurlijk). Wil je Instagram op je iPad gebruiken, dan heb je dus een nieuwe Pro- of Air-variant nodig.

Met Stage Manager kun je vensters in beeld verplaatsen. Ook kun je het formaat aanpassen, net zoals op Windows of macOS. Daarnaast is er ondersteuning voor externe displays, waardoor de iPad nog meer op een MacBook gaat lijken.

