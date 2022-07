iMessage in de regen: Apple lost iPhone-probleem op in nieuw patent

Wanneer het regent en je op dat moment buiten een bericht typt op iMessage, dan weet je dat dat zeer, zeer moeizaam gaat. Typen op een nat beeldscherm is vrij lastig. De iPhone registreert sommige aanslagen niet, terwijl die andere knoppen ineens dubbel registreert. Apple wil dit probleem voor alle gebruikers oplossen.

Het bedrijf uit Cupertino heeft hiervoor zelfs een patent in handen, dat het USPTO onlangs toewees. De USPTO is de patentenorganisatie van de Verenigde Staten. Het patent draagt de zeer toepasselijke titel Modifying functionality of an electronic device during a moisture exposure event. Dan kan er geen verwarring over bestaan.

iMessage-berichten typen wanneer het regent

Wanneer Apple de genoemde technologie zou toepassen op een iPhone, dan moet het voor gebruikers dus gemakkelijker worden hun telefoon in de regen te gebruiken. iPhones kunnen al best wat vocht hebben, maar een bericht typen op iMessage of iets anders aantikken op dat scherm is alles behalve fijn.

In het patent staat dat de iPhone lichte regen, zware regen en complete onderdompeling kan herkennen. Wanneer een druppel voor input op het touchscreen zorgt, dan negeert de iPhone die handeling. Daarnaast kan de bediening op het scherm groter gemaakt worden. Het aanslaan van toetsen moet, in theorie, via deze weg makkelijker worden.

Geen 3D Touch, maar wel zoiets

Daarnaast kunnen de knoppen iets verder uit elkaar gaan staan, zodat je niet ergens per ongeluk op drukt. Ook kan het scherm overgaan op een hevige drukgevoeligheid. Je moet dan iets harder op het scherm drukken voor je input; dat is vergelijkbaar met wat Apple eerder deed met zoiets als 3D Touch.

Vooralsnog is het niet te zeggen of Apple daadwerkelijk deze technologie gaat gebruiken in zijn producten. Het bedrijf uit Cupertino krijgt jaarlijks veel patenten toegewezen en koopt er ook een flink aantal op. Maar de fabrikant maakt voor lang niet alles een vertaalslag naar iPhones, iPads of Macs.

USPTO