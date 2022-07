Bericht terugroepen in iMessage: zo schiet Apple het doel voorbij

Met de release van de vierde bèta van iOS 16 en iPadOS 16 past Apple wederom de mogelijkheden van de berichtenapp iMessage aan. Niet elke verandering is echter welkom, en dat laat deze update zien. Je kunt namelijk voorkomen dat iemand de aanpassingen van een eerder verzonden bericht kan inzien.

Maar voor we daar zijn, moeten we eerst even een stapje terugnemen. Eerder dit jaar kondigde Apple aan dat je via iMessage voortaan berichten kunt bewerken en ze kunt terughalen. Daar zit wel een (riante) tijdslimiet op, maar het is fijn dat de optie bestaat. Een bewerkt bericht krijgt een tag mee die de bewerking presenteert.

Veranderingen doorgevoerd aan iMessage

Echter, voorheen was het niet mogelijk de bewerkgeschiedenis te bekijken. Je kon dus wel zien dat een bericht bewerkt was, maar niet in welke mate. Met de nieuwe bèta-release van iOS 16 en iPadOS 16 verandert dat. Als ontvanger krijg je de volledige bewerkgeschiedenis te zien, wat soms heel goed kan zijn.

Dat kun je doen door op de Edit-tag te tappen. Je drukt op dezelfde knop om de bewerkgeschiedenis weer uit beeld te krijgen. Die fijne optie verdwijnt echter wanneer je (wellicht met een dronken hoofd) besluit het versturen van een bericht ongedaan te maken. Je haalt zo’n bericht dan terug en stuurt dan alleen de laatste aanpassing, als het ware.

Wat is dan het doel?

Dan zie je die bewerkgeschiedenis dus niet staan. Want op het moment dat je het aangepaste, teruggehaalde bericht verstuurt, is het een compleet nieuw bericht. Dat klinkt technisch logisch, maar in de praktijk schiet Apple hiermee het doel van de iMessage-functie voorbij.

Wellicht dat een andere beperking nog een beetje soelaas biedt. Je krijgt namelijk twee minuten de tijd om een bericht terug te halen (dat was eerst vijftien). Je moet dus snel handelen. Maar dan nog lijkt dit een rare gang van zaken te zijn.

