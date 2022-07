Kijk nou toch eens: de iconische clownvis keert terug op je iPhone

Apple heeft de derde betaversie voor ontwikkelaars van iOS 16 uitgerold. Naast een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeteringen heeft deze versie nog meer te bieden: de terugkeer van een icoon.

Iemand interesse in een legendarische clownvis op het thuisscherm van zijn iPhone?

Iconische clownvis keert terug op je iPhone

Toen Apple in 2007 de allereerste iPhone introduceerde droeg deze een achtergrond met zich mee. Op die achtergrond was een clownvis in het water te zien. Ondanks dat hij gebruikt werd in de aankondiging was de achtergrond echter niet te vinden op het toestel toen hij op de markt verscheen.

Vijftien jaar later lijken consument alsnog de kans te krijgen de achtergrond te gebruiken. In de derde versie van de ontwikkelaarsbeta van iOS 16, de software die later dit jaar voor de iPhone verschijnt, keert hij namelijk terug. Althans, dat is het bericht dat we op social media voorbij zien komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

THEY BROUGHT BACK THE FISH IN IOS 16 BETA 3 pic.twitter.com/6mPZti3GlW — Ian (@ianzelbo) July 6, 2022

De iconische clownvis kan een leuke Easter Egg zijn van Apple. Hiermee zou het bedrijf bijvoorbeeld het vijftien-jarige bestaan van de iPhone kunnen vieren. Ga jij de achtergrond gebruiken?

iOS 16-functionaliteiten laten op zich wachten

De verwachting is dat iOS 16, tegelijkertijd met de iPhone 14, in de herfst van 2022 verschijnt. Tijdens WWDC 2022 kregen we al een goed beeld van wat het besturingssysteem consumenten precies te bieden heeft. Uiteraard kun je het eind dit jaar allemaal zelf ontdekken op je iPhone, al zul je niet direct toegang hebben tot alle functionaliteiten.

Welke functionaliteiten dat precies zijn maken we duidelijk in het bovenstaande artikel. Daar hebben we er namelijk vijf op een rij gezet waar we heel veel zin in hebben, maar die niet direct beschikbaar zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten als Live Activiteiten en de volgende generatie van CarPlay.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent de iPhone en iOS? Zorg dan zeker even dat je deze pagina goed in de gaten blijft houden.