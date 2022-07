Weekend Poll: zie jij een goedkoper Netflix-abonnement met reclames zitten?

Afgelopen week was het dan zover: Netflix Co-CEO Ted Sarandos bevestigde een goedkoper abonnement met reclames. Maar zitten wij daar eigenlijk wel op te wachten?

Het antwoord op die vraag leg ik dolgraag bij jullie neer in deze gloednieuwe Weekend Poll.

Weekend Poll: Netflix goedkoper, maar dan wel met reclames

Voor het eerst in tien jaar tijd is Netflix serieus abonnees aan het verliezen. Dat heeft enerzijds te maken met de hoge prijs die het hanteert, maar anderzijds ook met de content die het maakt. In dit artikel ga ik iets dieper in op het hele verhaal.

Brengt me wel bij de vraag in hoeverre de Nederlandse consument op reclames zit te wachten. Een prijsverschil is helaas nog niet bekend, maar het is wel een interessant om te zien dat Netflix met de gedachte zit om het te introduceren. Want laten we eerlijk zijn: de streamingdienst heeft altijd geroepen dat reclames nooit onderdeel van de dienst zouden worden. Wat vind jij?

Het ideale formaat MacBook

Vorige week was er helaas geen Weekend Poll, maar die week ervoor vroegen we naar de MacBook. Talloze geruchten gingen rond over verschillende formaten voor laptops van Apple. Een mooi moment om aan onze community te vragen wat voor hen nu precies het ideale formaat is.

Het grootste deel van de stemmers (30.87%) werken het liefst met een 14-inch MacBook. Daaropvolgend werkt 22% graag met een 16-inch scherm en 21.44% met een 13-inch scherm. Er zijn ook zeker wat mensen (14.79%) te porren voor een model met een 15-inch beeldscherm. Er zijn daarbij wel weinig mensen met interesse voor een 16-inch (5.91%), 12-inch (3.88%) en kleiner dan 12-inch (1.11%) model.

“Ik ben zelf erg gecharmeerd van de 13-inch MacBooks”, laat gebruiker Sjoerdl weten. “Sinds de komst van de M1 zijn ze ook snel genoeg om als ‘daily’ te kunnen gebruiken. Dat was voorheen altijd een van de redenen om toch een 15-inch te kopen.”. Gebruiker spelbook zit overigens in het midden. “Om op te werken een 16-inch, maar om mee te nemen een 13-inch Air die in de kluis van mijn campertje past”.

De uitslag van de Weekend Poll van vandaag delen we volgende week!