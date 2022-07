Vijf VPN-diensten die je in 2022 niet al te veel geld kosten

VPN-services geven een grotere mate van privacy en veiligheid online. Eén nadeel: goede en veilige opties zijn vrij prijzig. Of juist niet? Er zijn namelijk ook een aantal hoogwaardige VPN’s die een stuk voordeliger zijn.

VPN-services zorgen voor een extra laagje veiligheid als je verbonden bent met een (Wifi-)netwerk. Al je internetverkeer gaat via de servers van de VPN. Deze controleert het netwerkverkeer en zorgt ervoor dat jouw gegevens niet uitgewisseld worden met de websites die je bezoekt en andersom. Bovendien kan een krachtige VPN de geografische beperkingen van streamingdiensten omzeilen. Dit komt doordat je kan verbinden via verschillende landen en gebieden. Hierdoor stream je titels van over de hele wereld vanuit je luie stoel in Nederland.

5 VPN-diensten voor een zacht prijsje

Voor een goede VPN-service hoef je helemaal niet de hoofdprijs te betalen. Er zijn veel providers die plannen aanbieden voor verschillende prijzen en een paar hebben zelfs gratis VPN-abonnementen. Wij hebben de vijf beste en goedkoopste diensten voor je op een rij gezet.

1. Surfshark

Surfshark is een van de meest betaalbare VPN’s die je ooit gaat vinden. Desondanks doet de service niet onder in kwaliteit. Er is geen limiet aan het aantal apparaten dat je tegelijkertijd kunt verbinden en met meer dan 1.000 servers verspreid over 60 verschillende locaties, ben je altijd goed beschermd. Bovendien kun je alle apps en website bezoeken, zoals je normaal gesproken zou doen. Bij de aanschaf ontvang je een 30-dagen geld-terug-garantie, waardoor je genoeg tijd hebt om het uit te proberen en te zien of het de VPN-service voor jou is of niet.

Bestel Surfshark hier

2. IPVanish

Real-world testen hebben aangetoond dat IPVanish een verrassend snelle en betrouwbare VPN-service is. De apps zijn beschikbaar op verschillende platforms en zijn allemaal gemakkelijk te gebruiken. Als extra bonus bevat IPVanish 250 GB SugarSync Cloud Storage, een veilige online omgeving om gegevens in op te slaan. De dienst heeft meer 1.600 servers verspreid over 50 verschillende landen en biedt onbeperkte, gelijktijdige verbindingen op één account. IPVanish heeft onlangs haar limiet van vijf apparaten opgeheven, waardoor je nu vrij spel hebt. Bovendien houdt de service geen informatie bij over haar gebruikers. Je hebt dus ook redelijk wat privacy als je IPVanish gebruikt.

Bestel IPVanish hier

3. NordVPN

Nadat een van de NordVPNs-servers in 2018 werd gehackt, heeft het bedrijf de beveiligingsmaatregelen flink versterkt. Daarmee groeide de dienst uit tot een van de meest betrouwbare en bekendste VPN-merken ooit. De service biedt een aantal handige functies. Je hebt bijvoorbeeld toegang tot meer dan 5.600 servers, verspreid over 60 verschillende landen. Daarnaast maakt NordVPN gebruik van 2048-bit encryptie, een kill switch, apps voor alle populaire platforms en DNS-lekbescherming. NordVPN is absoluut niet de goedkoopste optie uit dit rijtje, maar als je het geld hebt is het een heel verstandige investering.

Bestel NordVPN hier

4. Hotspot Shield VPN

Hotspot Shield is een van onze favoriete goedkopere VPN’s. Voor minder dan 3 euro per maand beschik je al over bijzonder hoogwaardige features. De dienst heeft meer dan 2.500 servers op meer dan 70 locaties over de hele wereld. Je kunt maximaal vijf apparaten tegelijk aansluiten en het is volledig advertentievrij. Hotspot Shield doet niet aan datalogging, waardoor je gegevens niet belanden bij derden. De enige dingen die ontbreken zijn OpenVPN-ondersteuning en betalingen in Bitcoin.

Bestel Hotspot Shield hier

5. CyberGhost VPN

CyberGhost biedt alle standaardfuncties die je verwacht van een goede VPN in combinatie met een knap staaltje ‘servermatching’. Het bedrijf maakt het extreem makkelijk om de beste server te vinden, voor Netflix, Disney Plus en meer. De dienst heeft meer dan 6.200 servers, verdeeld over meer dan 110 verschillende locaties. Vergeleken met concurrenten is dit aantal enorm. Wat opvalt is dat je bij CyberGhost heel simpel geografische beperkingen, bij bijvoorbeeld Netflix, kan deblokkeren. Met één klik op de knop word je in no-time gekoppeld aan de beste server van CyberGhost. Eenmaal verbonden, start de service zelfs je browser op, zodat je meteen kunt beginnen met streamen. Bovendien kan de service advertenties, trackers en onveilige sites blokkeren. Dankzij het enorme gebruiksgemak heeft de dienst al meer dan 10 miljoen gebruikers over de hele wereld. Word jij de volgende?

Bestel CyberGhost VPN hier.