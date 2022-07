Gehoopte AirPods Pro 2-upgrade lijkt er toch niet te komen

Over de aankomende versie van de AirPods Pro is al een hoop gezegd, maar ondertussen worden ook bepaalde woorden weer teruggenomen. Dat zien we nu wederom gebeuren; de tweeden generatie Pro moet het zonder een gehoopte functie gaan doen. Maar dat betekent niet dat het helemaal einde oefening is voor een specifieke sensor.

De tweede generatie AirPods Pro zou naar verluidt een hartslagmeter krijgen. Ook zouden de oordoppen je lichaamstemperatuur kunnen opmeten middels een digitale thermometer. Bloomberg-redacteur Mark Gurman werpt nu echter een schaduw op die geruchten en denkt dat het er toch niet van gaat komen.

AirPods Pro 2 zonder hartslagmeter

“In de afgelopen maanden verschenen er heel veel geruchten over de AirPods Pro 2”, zo schrijft Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. “Volgens de geruchten zouden de oordoppen beschikken over een digitale thermometer en een hartslagmeter. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat niet gebeuren voor het 2022-model.”

Gurman vult zijn statement aan met een sprankje hoop voor de toekomst. Hij laat namelijk weten dat hem verteld is dat Apple de functie wel intern testte en dat beide functies mogelijk alsnog later kunnen arriveren. Helaas is echter niet duidelijk welke versie van de Pro-oordoppen beide sensoren gaan krijgen.

Wat geruchten op een rijtje

De laatste keer dat we hoorden dat de AirPods Pro 2 een hartslagsensor en digitale thermometer zouden krijgen, werden er ook andere dingen gedeeld op de accessoires. Zo zouden ze namelijk een USB-C-poort, geüpdatete H1-chip en Zoek mijn-functionaliteit krijgen. Wat daar van waar is allemaal, weten we helaas niet.

Sommige dingen liggen natuurlijk in de lijn der verwachting, waardoor een voorspelling zo gedaan is. Maar onderaan de streep weten we alles pas zeker wanneer Apple de producten aankondigt. De huidige versie van de AirPods Pro verscheen in 2019 en heeft sindsdien geen hardware-update meer gekregen van het bedrijf.

Power On