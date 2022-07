Firefox 103 maakt optimaal gebruik van ProMotion-scherm MacBook

Mozilla heeft een nieuwe versie van de Firefox-browser uitgerold. Versie 103 biedt een verbeterde gebruikservaring voor consumenten die beschikken over een beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz of hoger.

Aan de kant van Apple is de update dus vooral interessant voor de 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Beide versies zijn voorzien van een ProMotion-beeldscherm.

Firefox maakt optimaal gebruik van ProMotion

De ProMotion-technologie van Apple is sinds enige tijd niet alleen meer te vinden in de iPad Pro. Sinds vorig jaar is niet alleen de iPhone 13 Pro (Max) voorzien, maar dragen ook de 14-inch en 16-inch MacBooks de feature met zich mee. De uitrol van de functionaliteit is bij die laatste echter wel aanzienlijk minder goed verlopen dat bij die eerste.

In Safari ervaarden veel gebruikers problemen als haperingen en jelly scrolling. De problemen zijn aanzienlijk minder groot, maar helemaal perfect is de functie nog niet. Wat dat betreft is het goed om te weten dat je vanaf nu ook een alternatief hebt. Mozilla introduceert met Firefox versie 103 een verbeterde gebruikservaring. De browser maakt optimaal gebruik van het 120Hz ProMotion-scherm van je MacBook.

💡 Wat is ProMotion? ProMotion is een technologie die de verversingssnelheid van je beeldscherm dubbel zoveel kan verversen als voorheen. Het beeld beweegt als het ware een stuk soepeler over het scherm, wat voor een prettige gebruikservaring zorgt. Dit merk je vooral tijdens het scrollen op een webpagina of het spelen van games.

Reactietijd en lettergroottes

Firefox versie 103 brengt overigens meer verbeteringen met zich mee. Mozilla heeft bijvoorbeeld ook de reactietijd van de browser, op momenten dat de CPU flink belast wordt, sneller gemaakt. Volgens de release notes doet de browser dit door gebruik te maken van een moderen lock API.

Het aanpassen van lettergroottes is overigens ook makkelijker geworden. Vanaf nu kun je vrij toegankelijk de grootte van de ondertiteling in een PiP-scherm (picture-in-picture) wijzigen. Deze ondertiteling wordt overigens ook op meer platformen ondersteund. Denk hierbij aan DailyMotion, Funimation, Hotstar en Sony LIV.

Firefox 103 downloaden of meer te weten komen over de update? Op de website van Mozilla vind je meer informatie.