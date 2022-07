Til je FaceTime-gesprekken naar een hoger niveau met portretmodus

Hoewel het altijd al populair was heeft FaceTime, sinds corona, een grotere rol in ons leven dan ooit tevoren. Videobellen is tegenwoordig in veel gevallen de standaard, tijd om je gesprekken naar een hoger niveau te tillen.

Net als bij Microsoft Teams en Zoom is het ook met FaceTime mogelijk om je achtergrond tijdens een gesprek wazig te maken. Hoe je dat precies doet? Dat leggen we je in dit artikel uit.

Handige functionaliteit voor FaceTime

Sinds we FaceTime steeds vaker zakelijk gebruiken is het best prettig om de achtergrond wazig te kunnen maken. Het werkt natuurlijk het beste om voor belangrijke gesprekken op een rustgevende plek te gaan zitten, maar soms ontkom je er niet aan. Wat dat betreft is het fijn dat je de achtergrond iets minder herkenbaar kunt maken.

Het wazig maken van de achtergrond is op dit moment nog niet beschikbaar op je Mac. Consumenten met een iPhone of iPad kunnen het wel voor elkaar krijgen. De oudste iPhone die de functionaliteit ondersteunt is de iPhone XS en de oudste iPad is de derde-generatie Air. Zodra de iPhone 14 dit jaar het daglicht ziet zal FaceTime logischerwijs ook de ondersteuning aanbieden.

Maak je achtergrond wazig op iPhone en iPad

Wie de achtergrond tijdens een FaceTime-gesprek wazig wil maken, die volgt de volgende stappen:

Open de FaceTime-app op je iPhone of iPad

Zet een gesprek op met één van je contacten

Druk op het geminimaliseerde scherm met je eigen beeld

Zodra deze groter gemaakt is druk je op links bovenin op het kadertje met een poppetje erin

Dit is de knop die de portretmodus in FaceTime activeert. Je ziet direct dat de achtergrond van je video wazig gemaakt wordt. Het is echter ook mogelijk om, tijdens een gesprek, de functie in te schakelen via het bedieningspaneel. Dat doe je als volgt:

Tover het bedieningspaneel tevoorschijn tijdens een FaceTime-gesprek

Druk linksboven op de optie Effecten

Selecteer de optie Portret

Zodra het bijbehorende icoontje blauw kleurt is de functionaliteit geactiveerd. Wil je de achtergrond niet meer wazig houden, dan druk je wederom op het icoontje.