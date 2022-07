Hoe deze Europese wet iMessage voor altijd kan veranderen

Door nieuwe Europese wetten moeten partijen als Apple en Meta apps als iMessage en WhatsApp in het vervolg anders vorm gaan geven. Het gaat in dit geval om de Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA). Apple, Google en Meta moeten ervoor zorgen dat hun apps werken met kleinere aanbieders.

Dat schrijft de Europese Commissie op zijn website. Dit is niet de enige verandering: Apple moet tevens app stores van derde partijen toestaan op zijn platformen. De nieuwe wetten gelden vanaf het einde van 2022, maar zijn al een tijdje in de maak. De bedrijven zagen de veranderingen dus ruimschoots aankomen.

iMessage en meer op de schop

Dankzij de wetten moet het voor gebruikers gemakkelijker worden te schakelen tussen platformen, apps en systemen. Daar mogen geen negatieve consequenties tegenover staan, wat nu nog wel eens het geval is. Op een geheel ander platform verdergaan met je gegevens, levert nog wel eens een verlies van data op.

DMA moet er bovendien voor gaan zorgen dat kleinere berichtendiensten een betere overlevingskans krijgen op de markt. iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger en meer apps moeten ondersteuning aanbieden voor elkaar. Het mag voor gebruikers niet uitmaken welke berichtendienst ze besluiten te gebruiken.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen. De berichtendiensten ondersteunen onderling bijvoorbeeld nog geen eenduidig protocol. Ook is niet duidelijk of de Europese Commissie genoegen neemt met SMS-ondersteuning binnen elke dienst. Dat kan technisch gezien, op bodemniveau, genoeg zijn.

De DSA is, volgens de Commissie, opgezet om de rechten van online gebruikers te beschermen. De DMA moet ervoor zorgen dat er een eerlijke, open markt ontstaat. Ook moet die voorkomen dat grote bedrijven hun gegevens delen met derden en dat ze hun eigen producten promoten. Daarnaast kan aanzetten tot haat beter aangepakt worden en moeten de producten allemaal veilig zijn.

Europese Commissie