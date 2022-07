EU vindt nog meer bewijs in zaak tegen Apple’s App Store

Apple ligt in verschillende landen onder de loep vanwege de manier waarop het bedrijf verdient aan de officiële downloadwinkel, de App Store. Nu blijkt er meer bewijs op te duiken in het onderzoek naar mededingingsverstorende gedragingen. Dit keer komt dat door een klacht die ingediend is door streamingdienst Spotify.

Dat laat Reuters weten in een recent gepubliceerd nieuwsbericht. In dat bericht staat dat “regelgevers uit de Europese Unie hun onderzoek naar Apple versterken”. Dat komt door een klacht die ingediend is door Spotify. Daardoor is er “nieuw bewijs, maar zijn er geen nieuwe aanklachten”, aldus het nieuwsmedium.

Apple onder de loep vanwege de App Store

Bronnen die bekend zijn met de gang van zaken melden tegenover Reuters dat dit nieuwe bewijs “de zaak sneller moeten laten verlopen”. De klacht van Spotify heeft te maken met de Apple Music-streamingdienst en de manier waarop de concurrentie daardoor beperkt wordt. Apple heeft hier nog niet op gereageerd.

De Europese Unie heeft reeds een aantal aanklachten verzameld in de strijd tegen Apple over de App Store. Reuters meldt nu dat regelgevers voornemens waren een “aanvullend statement met bezwaren” op te sturen. Dat gebeurde eerder dit jaar. Dit zou dan een nieuwe lijst zijn met problemen en eventueel nieuwe aanklachten.

Meer bewijs gevonden

Maar in plaats daarvan kiest de Europese Unie er nu voor om een andere brief richting Apple over de App Store te sturen. Dit wordt een brief waarin allerlei feiten en nieuwe vormen van bewijs staan, die de bestaande aanklachten versterken. Dit kan problematisch zijn voor Apple, mocht het gaan om zeer sterk bewijs.

Vorig jaar concludeerde de Europese Commissie al dat concurrerende streamingdiensten nadelig behandeld worden in de Apple-downloadwinkel. Wanneer consumenten een abonnement willen afsluiten, dan zijn ze dertig procent duurder uit, in vergelijking met het aanbod van het bedrijf uit Cupertino.

Reuters