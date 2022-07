Elon Musk wil rechtszaak Twitter uitstellen, tot… begin 2023?

Het team van advocaten van Elon Musk reageert eindelijk op de rechtszaak die door Twitter aangespannen is. Twitter moet geduld opbrengen. Het Raad van Bestuur van het sociale medium wil namelijk dat de rechtszaak ergens in september plaatsvindt. Maar het juridische team van de Tesla-topman ziet dat niet zo zitten.

De advocaten vinden het een onredelijk verzoek vanuit Twitter om de rechtszaak al over pakweg twee maanden plaats te laten vinden. Het team meldt dat Twitter tot nu toe best langzaam is geweest met het geven van informatie. Dus dan komt het een beetje vreemd over dat die rechtszaak bliksemsnel op hen afkomt.

Twitter sleept Elon Musk voor de rechter

Waarom sleept Twitter Elon Musk ook alweer voor de rechter? Nou, een paar maanden geleden deed Musk een bod van omgerekend 41 miljard dollar om de boel over te nemen. Daar zijn toen afspraken over gemaakt, waar beide partijen zich – naar het zeggen van de ander – niet aan houden. En Twitter is het nu zat.

Het socialmediaplatform eist dat de beruchte techondernemer zich gewoon aan de afspraken houdt en de deal laat doorgaan zoals besproken. Maar de Tesla-topman gaat daar niet mee akkoord, aangezien hij vindt dat hij geen eenduidig antwoord krijgt over de hoeveelheid spamaccounts. Twitter heeft nogal wat nepaccounts.

Nieuwe datum begin 2023?

Twitter meldt dat het aantal neppe en spamaccounts minder dan vijf procent van het totaal aantal gebruikers is, maar dat cijfer lijkt niet te kloppen. Daar is nu onenigheid over, evenals wat andere zaken. Het platform wil dat de boel nu zo snel mogelijk geregeld is en wil dat voor 24 oktober klaargespeeld hebben.

Maar het juridische team van Elon Musk wil de datum van de rechtszaak verplaatsen naar 13 februari 2023. Beide partijen hoeven echter niet lang te wachten voordat ze te horen krijgen wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Want op 19 juli aanstaande vindt er een zitting plaats waarin de datum besproken wordt.

Bloomberg