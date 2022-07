Het grote voordeel dat de Apple TV je op Disney+ geeft

Kijk je Disney+ op jouw Apple TV? Dan kun je binnenkort genieten van een flinke upgrade. Verwacht nog beter geluid.

Je kunt Disney+ natuurlijk op allerlei verschillende apparaten kijken, maar toch zien we films en series het liefst op de televisie. Lekker onderuitgezakt op de bank met een bak popcorn en biertje in de hand genieten van de beste beeldkwaliteit. Dat ziet er natuurlijk goed uit, maar als je kijkt via Apple TV klinkt het binnenkort ook echt beter. Er komt een flinke upgrade aan, meldt FlatPanelsHD.

Nog beter geluid bij Disney+

Disney+ krijgt namelijk Dolby Atmos-ondersteuning. Dat betekent natuurlijk nog beter geluid. Als je dus met je AirPods luistert, die ook Spatial Audio ondersteunen, wordt het genieten. Tot nu kreeg je via je EarPods Dolby 5.1 surround-sound te horen. Niets mis mee natuurlijk, maar Dolby Atmos is net een tandje lekkerder.

🎧 Wat is Spatial Audio? Spatial Audio is ontwikkeld door Apple om een 360-graden beleving te creëren. Het moet ervoor zorgen dat het lijkt alsof je jezelf midden in een scene bevindt, doordat het geluid van alle kanten lijkt te komen. Het bedrijf heeft de functie nu ook uitgerold naar Apple Music. Dit moet voor een nog betere muziekbeleving zorgen. Je hebt hier wel minstens de AirPods van de derde generatie nodig of de Pro- en Max-modellen.

Dolby Atmos

Het grote verschil is dat je met Dolby Atmos een nog betere positionering van het geluid hebt. In totaal ondersteunt Dolby Atmos een output van 16 kanalen, waardoor het geluid dus vanuit alle kanten in je gehoor komt. Zelfs van boven en beneden. Een nog betere beleving dus als je bijvoorbeeld The Mandalorian kijkt op Disney+.

Voor Dolby Atmos moet je natuurlijk wel de juiste apparatuur hebben. Bij de gewone luidsprekers van jouw televisie ervaar je het niet zo als bijvoorbeeld een ondersteunende koptelefoon of een soundbar/audio setup voor je televisie. Natuurlijk moet een app of apparaat wel de functie ondersteunen.

Toch is de update van Disney+ niet voor iedereen goed nieuws. Bij Android TV en Google TV lijkt de ondersteuning juist te zijn verdwenen. Dit lijkt echter een fout te zijn en deze wordt alweer gefikst. Als je dus last hebt van vlak geluid, weet je waardoor het komt.