Captain America heeft hekel aan iPhone 12 en wil 6S terug

Acteur Chris Evans kennen veel mensen als Captain America: een superheld die de wereld redt. Redde iemand hem maar van zijn iPhone 12. De man heeft namelijk wat te klagen over dat model en vond de iPhone 6S juist veel fijner. Dat laat de Avengers: Endgame-acteur weten in een recent gegeven videointerview.

Dat interview vond plaats op de redactie van het Amerikaanse Collider. Chris Evans doet nu een interviewronde vanwege een nieuwe film waarin hij speelt, namelijk The Gray Man op Netflix. Uiteraard vragen journalisten ook vragen over andere zaken in het leven, ook al hebben ze slechts enkele minuten voor hun vragen.

Chris Evans hekelt z’n iPhone 12

Eén van de dingen waar de Mjölnir-dragende superheld moeite mee heeft, is het vasthouden van de iPhone 12. “Ik heb het gevoel dat mijn smartphone te zwaar is”, zo begint Evans. “Ik weet dat ik hierdoor klink als de oudste dinosaurus in de wereld. Maar het toestel leunt op m’n pink en daardoor voelt het te zwaar aan.”

Evans speelde natuurlijk één van de sterkere Avengers in de Marvel-films, dus het is enigszins grappig om dit te horen (ja, we kunnen best feiten en fictie onderscheiden). Dit is overigens niet het enige probleem dat de acteur met de iPhone 12 heeft. Hij vindt de bediening op basis van bewegingen niet echt oké.

Geef hem de iPhone 6S maar

Voordat de acteur een iPhone 12 op z’n pink liet rusten, gebruikte hij de iPhone 6S. Dat was een behoorlijk goede telefoon uit 2015. Evans zegt de klassieke thuisknop onder het scherm te missen. “Mis ik die knop onderop? Zeker weten.” Die knop hebben we inderdaad al jaren niet meer op een iPhone gezien, Evans.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee hoor, het zit Captain America soms ook mee. Hij vindt het grotere scherm, de betere camerakwaliteit en de langere accuduur allemaal positieve punten. Of Evans in de toekomst voor een iPhone SE kiest? “Veel mensen zeggen dat ik dat toestel moet nemen, maar ik wil gewoon de iPhone 6S.”

Collider