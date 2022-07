Bird Pixel: grappige platformer leent zich uitstekend voor Apple Watch

De Apple Watch is goed voor veel taken die je dagelijks uit kunt voeren. Het spelen van games is er echter eentje die je niet heel vaak tegenkomt. Toch lijkt de game Bird Pixel een uitzondering op de regel.

Op het forum van MacRumors kom ik een bericht tegen waarin verwezen wordt naar de game Bird Pixel. Een spel dat zich in theorie uitstekend leent voor de iPhone, iPad en dus de Apple Watch. Enigszins sceptisch besluit ik het spel te installeren en een kans te geven. Een goed idee, zo blijkt.

Bird Pixel voor je Apple Watch

Het idee van Bird Pixel is vrij simpel: kom met zoveel mogelijk punten op je eindbestemming. In Super Mario-achtige levels loop je rond met een vogel die je zo snel mogelijk om obstakels moet zien te leiden. Dat doe je door op het scherm van je Apple Watch te klikken, waardoor er bij iedere klik een blokje onder de vogel verschijnt.

Zodra je een obstakel tegenkomt moet je torentje hoog genoeg zijn om het te kunnen omzeilen. Het obstakel haalt vervolgens een aantal blokjes weg, zodat je dus weer verder moet tikken om het volgende te kunnen passeren.

Het spel klinkt een beetje simpel en dat maakt het nu juist zo goed. In de wachtkamer bij de tandarts, in de rij voor de kassa of tijdens het maken van een bakje koffie is dit spelletje even een korte afleiding.

Genoeg te beleven

Al is er natuurlijk wel een kans dat jij jezelf erin kunt verliezen. Bird Pixel heeft een arsenaal aan verschillende vogels en beloningen die je, gedurende het spel, kunt verzamelen. Waar de levels zelf dus vrij kort zijn, en je speelduur niet heel lang hoeft te duren, is er wel een reden om iedere keer weer verder te gaan.

Om heel eerlijk te zijn zag ik mijn Apple Watch niet zo snel gebruikt worden voor het spelen van games. Het is ook zeker niet iets dat ik heel vaak zal gaan doen. Maar een klein spelletje zoals dit laat toch wel zien dat de liefhebber zeker wat opties heeft.

Zelf proberen? Via deze link download je Bird Pixel voor je iPhone. Via de Watch-app zet je hem vervolgens over op je Apple Watch.