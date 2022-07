Beats Studio Buds Nickmercs beschikbaar in deze bijzondere kleur

De Beats Studio Buds, de andere draadloze oordoppenlijn van Apple, zijn straks verkrijgbaar in een speciale editie met een bijzondere kleur. De oordopjes krijgen een versie die in samenwerking met Twitch-streamer Nickmercs Kolcheff gemaakt is. Dit is het derde partnerschap dat het audiomerk aangaat sinds de release van de Buds in 2021.

Het is maar net waar je van houdt natuurlijk. Maar elke oordop van deze bijzondere versie van de Beats Studio Buds bevat de letters MFAM. Dat staat dan weer voor Mercs family, zodat je aan andere kunt laten blijken dat je bij deze online community hoort. Ook zien we een Spartaanse kam op het oplaaddoosje zitten.

Speciale editie van de Beats Studio Buds

Die kam zit daar niet voor niets, want die is een verwijzing naar zijn Griekse achternaam. Dat Kolcheff en Beats elkaar nu vinden, is niet heel vreemd. Beide partijen hebben in het verleden al eerder samengewerkt. Zo promootte de Twitch-streamer eerder nog de Fit Pro en Studio Buds tijdens zijn vele livestreams.

Alleen de buitenkant is veranderd; van binnen zijn dit nog steeds de oordoppen die je al kent. Het setje beschikt over actieve ruisonderdrukking, vervangbare tips en een batterijduur van acht uur. Ook kun je de oordoppen heel snel koppelen met iPhones en Android-smartphones, dankzij ondersteuning voor fast pairing.

Normale oordoppen, andere verpakking

De normale oordoppen zijn straks dus in een nieuwe verpakking beschikbaar en kosten 149 dollar bij Amerikaanse zaken als Bestbuy. Momenteel is niet duidelijk of deze oordoppen ook naar Nederland komen. Mocht dat wel het geval zijn, houd er dan rekening mee dat ze gewoon 149,95 euro kosten, zoals de reguliere versie.

Onlangs kregen de Beats Studio Buds nog een update van Apple. Daardoor zie je nu de batterijstatus op je iPhone wanneer je de oplaadcase opent. AirPods-gebruikers kennen die ervaring wel, aangezien zij dat ook kunnen. Het wachten is nu op de aankondiging dat de oortjes ook naar Nederland komen.

