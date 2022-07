Zo maak je het batterijpercentage zichtbaar op je iPhone 13 en oudere toestellen

Er zijn weinig dingen zo vervelend als een lege batterij. Dit wil je daarom ten alle tijden voorkomen en dus is het handig om te weten hoeveel procent batterij je nog over hebt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om het batterijpercentage zichtbaar te maken op je iPhone 13 en oudere toestellen.

De manier waarop je het percentage batterij zichtbaar maakt, is afhankelijk van je iPhone. Er zijn twee varianten. Eentje voor de toestellen met een notch en eentje voor de toestellen zonder notch. Laten we beginnen met de toestellen die nog geen inkeping aan de bovenkant hebben.

Het batterijpercentage zichtbaar maken op een iPhone zonder notch

Als je gebruik maakt van de iPhone SE (2020 of 2022), iPhone 8 of een ouder model, dan kun het batterijpercentage aanzetten in de instelling. Hiervoor ga je naar ‘Instellingen’ -> ‘Batterij’ en schakel je ‘Batterijpercentage’ in. Vervolgens kun je in de rechterbovenhoek van het scherm zien hoeveel procent batterij je nog hebt.

Dit werkt ook als je het batterijpercentage van je iPad of iPod touch wilt weergeven. Voor deze apparaten en eerder genoemde iPhone modellen geldt ook dat het batterijpercentage altijd zichtbaar is wanneer je het apparaat in de energiebesparendemodus zet.

Het batterijpercentage zichtbaar maken op een iPhone 13 of ouder

Ben je in het bezit van een iPhone met notch en wil je zien hoeveel procent batterij je nog hebt, dan werkt het net even anders. Om het batterijpercentage te kunnen zien hoef je niet eerst naar de instellingen, maar moet je een simpele handeling uitvoeren.

Hoeveel procent batterij je nog hebt, kun je namelijk zien in het bedieningspaneel. Om deze zichtbaar te maken veeg je gewoon omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm. Vervolgens verschijnt het batterijpercentage rechts bovenin het scherm. Dit kun je doen vanaf je thuisscherm en vanaf het vergrendelscherm.

Andere manier om te zien hoeveel procent batterij je nog hebt

Is bovenstaande manier niet waar je op hoopte? Maak je dan geen zorgen, want er zijn ook nog twee andere manieren om je batterijpercentage zichtbaar te maken. De eerste is door Siri te gebruiken. Vraag: “wat is mijn batterijpercentage” en Siri zal deze vraag voor je beantwoorden. Zowel voor je iPhone als voor andere apparaten die verbonden zijn (bijvoorbeeld je Apple Watch).

Ontdek je liever in stilte hoeveel procent batterij je iPhone en andere apparaten nog hebben, dan is er nog een andere manier. Je kunt namelijk ook de batterij widget raadplegen. Wanneer je op je iPhone naar rechts veegt zie je alle widgets die je hebt ingesteld. Bovenin kun je zoeken op batterij. Deze widget voeg je vervolgens toe door op de groene plus te tikken. Vervolgens kun je de batterij widget verslepen met het uit drie streepjes bestaande icoontje.