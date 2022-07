Apple Watch Series 8 gaat je mogelijk vertellen of je koorts hebt

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan gaat de Apple Watch Series 8 ons straks vertellen wanneer we mogelijk koorts hebben. Mocht dat echt gaan gebeuren, dan doet de smartwatch van Apple nog een suggestie: neem even contact op met je huisarts. Of de functie er daadwerkelijk komt, staat echter nog niet vast.

Naar verluidt krijgt de Apple Watch Series 8 een digitale thermometer van het bedrijf uit Cupertino. Dat blijkt uit informatie in handen van Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die daar aandacht aan geeft in zijn nieuwste artikel. De meting die de Apple-smartwatch doet, zal echter niet helemaal exact zijn, natuurlijk.

Apple Watch Series 8 ziet temperatuurtoename

De Apple Watch is namelijk geen medisch apparaat. Maar mogelijk kan het straks dus wel de toename in lichaamstemperatuur meten en je de suggestie geven even de huisarts te bellen. Momenteel moet de functie nog door allerlei interne tests komen, aldus Gurman, maar de functie komt er daarna toch echt aan.

Dit is overigens niet de eerste keer dat we iets over een digitale thermometer voor de Apple Watch horen. Die geruchten bestaan namelijk al ruim een jaar. Gurman schreef er eerder over in juni, maar trok de keutel in toen januari 2022 aanbrak. En in april kwam de redacteur wederom terug op z’n statement over de optie.

Ook Ming-Chi Kuo verwacht dit

Gurman is niet de enige persoon die gelooft dat de Apple Watch Series 8 een digitale thermometer krijgt. Ming-Chi Kuo, een bekende analist die Apple op de voet volgt, denk namelijk ook te weten dat Apple dit van plan is. De thermometer kan, naast koortsdetectie, ook gebruikt worden voor andere zaken.

Zo kunnen dragers het perfecte moment van zwanger worden bepalen of tracken wanneer ze ongesteld worden, bijvoorbeeld. Gurman noemt alleen de koortsfunctie in z’n meest recente berichtgeving; het is vooralsnog niet duidelijk wat Apple precies van plan is met de thermometer.

Bloomberg