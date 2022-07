Apple Watch Series 8: 5 geruchten over de nieuwe smartwatch

Net zoals elk jaar een nieuwe iPhone het levenslicht ziet, geldt hetzelfde voor de Apple Watch. Inmiddels zijn we toe aan de Series 8. Wat kunnen we van de nieuwe smartwatch verwachten?

Apple houdt zoals altijd de kaken stijf op elkaar als het gaat om de nieuwe apparaten die nog uit moeten komen. Een week tot paar weken van te voren komt het met een evenement waarbij het de nieuwste gadgets laat zien. Gelukkig draait de geruchtenmolen al ver voor de lancering op volle toeren. Zo hebben we al een klein idee wat we van de Apple Watch Series 8 kunnen verwachten. Wij lichten een aantal punten uit.

Een nieuw design

De grote vraag is natuurlijk of de Apple Watch Series 8 er anders uit gaat zien. Apple is er niet vies van om jaren een zelfde design te gebruiken. Bij de series 7 gingen er al geruchten dat het scherm plat zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Nu zijn die geruchten er opnieuw. De Series 8 krijgt mogelijk plat glas aan de voorkant meldt Twitteraar ShrimpApplePro, voor wat het waard is.

Een rugged Apple Watch Series 8

Een rugged model, wil eigenlijk zeggen dat het een stevigere versie is van een apparaat. Zo heb je bijvoorbeeld rugged telefoons. Mogelijk krijgt de Apple Watch Series 8 ook zo’n versie als we de doorgaans betrouwbare Mark Gurman moeten geloven. Deze versie moet er voor zorgen dat je ook in de ruigste situaties jouw smartwatch kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een spectaculaire mountainbiketocht of tijdens het raften. Mogelijk wil Apple in deze versie ook een langere batterijduur mogelijk maken. Je gaat dus waarschijnlijk wel meer betalen voor dit model.

Een nieuwe afmeting

De Apple Watch is inmiddels al jaren beschikbaar in een 41 en 45 millimeter-variant. Daar komt dit jaar mogelijk een derde grootte bij volgens Twitteraar Ross Young. Analist Jeff Pu ondersteunt dit. Hij spreekt over een model van 1,99 inch, wat overeenkomt met 50 millimeter. Mogelijk is deze voor de rugged versie.

Nieuwe gezondheidsfuncties in de Apple Watch Series 8

Een nieuwe Apple Watch Series 8 betekent waarschijnlijk ook nieuwe gezondheidsfuncties. Natuurlijk zijn er veel geruchten welke deze precies zijn. Zo zou de nieuwe smartwatch moeten herkennen wanneer je een auto-ongeluk hebt, iets wat dus lijkt op de valdetectie die al aanwezig is. Daarnaast zou de watch ook slaapapneu moeten herkennen. De doorgaans betrouwbare Ming-Chi Kuo gaat juist weer uit van een temperatuursensor.

Onder de motorkap

Een nieuw uiterlijk is natuurlijk interessant, maar het gaat er vooral over wat die allemaal kan. Als we de nieuwste geruchten moeten geloven krijgt deze de S8-chip. Die processor is erg gebaseerd op die van de Series 7. Pas in 2023 zou Apple de chip echt op de schop nemen.