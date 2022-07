Je volgende Apple Watch heeft waarschijnlijk een groter beeldscherm

Wie zit te twijfelen tussen de huidige Apple Watch Series 7 en de aankomende Series 8 zou de ontwikkelingen nog even af kunnen wachten. Het nieuwe model krijgt naar verluidt een prettige upgrade.

Het nieuws is afkomstig van DSCC CEO Ross Young en Haitong International Securities analist Jeff Pu.

Beeldscherm Apple Watch Series 8 groter

Vorig jaar werd al gesproken over een Apple Watch met een nieuw ontwerp. In dit specifieke geval ging het om een model dat niet met ronde hoeken, maar vierkante hoeken werkte. Uiteindelijk werd dit ontwerp niet gebruikt, maar daar zal dit jaar nog wel eens verandering in kunnen komen.

Wat dat betreft kunnen consumenten, net als vorig jaar, rekening houden met een groter beeldscherm. Dat laat niet alleen betrouwbare bron Ross Young weten op Twitter, maar is ook de informatie die analist Jeff Pu tegenover investeerders gepresenteerd heeft. De redactie van MacRumors heeft die informatie naar eigen zeggen in handen.



New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

De verwachting is dat het beeldscherm van de Apple Watch Series 8 zo’n 5% groter is dan dat van zijn voorganger. Waar het huidige model (45mm) een 1.691-inch beeldscherm met zich meedraagt, zal het nieuwe model over een scherm van 1.99-inch beschikken.

💡 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Heb je koorts?

Naast een groter beeldscherm gaat de Apple Watch Series 8 waarschijnlijk nog een nieuwe functionaliteit bieden. Eerder vandaag dook nieuwe informatie op waaruit bleek dat de smartwatch ook de temperatuur van zijn gebruiker kan meten. Via deze weg zou het dus mogelijk zijn om koorts vast te stellen.

