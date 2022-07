Apple Watch Pro: ‘Nieuwe variant met een gloednieuw ontwerp’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt Apple een Pro-versie van de Apple Watch uit, die er heel anders uitziet. Mocht dit nieuws kloppen, dan hebben we te maken met het eerste grote herontwerp van de wearable sinds de Series 4 uit 2018. Het schermformaat moet ongeveer zeven procent groter zijn.

Geruchtenmakers hanteren nu verschillende namen voor de aankomende Apple Watch. Het wordt de Pro genoemd, maar ook kwam eerder Extreme Sports Edition voorbij. De vorm van de smartwatch moet fans bekend voor komen; die wordt namelijk naar verluidt vierkant, zoals het huidige model.

Apple Watch Pro komt eraan?

De Apple Watch Pro krijgt waarschijnlijk een body gemaakt van een “duurzame samenstelling van titanium”. Daardoor lijkt dit een standvastig apparaat te worden, waardoor het dus heftige omstandigheden kan doorstaan. Naast het grotere scherm kunnen we ook een thermometer voor je lichaamstemperatuur verwachten.

Daarnaast spreekt Bloomberg-redacteur Mark Gurman, waar dit nieuws vandaan komt, over een accu die langer meegaat. Of de accu groter wordt, is niet duidelijk. Maar het model zou wel kunnen beschikken over een low-power-modus, waardoor het dagen doet over het leegtrekken van de batterij. Dit is met name handig voor hardcore atleten, maar ook voor de gemiddelde gebruiker is dat een fijne vooruitgang.

De modellen van dit jaar

Het lijkt erop dat Apple dit najaar drie nieuwe Apple Watches presenteert. We krijgen het reguliere model, een nieuwe SE en dus een Pro- of Sport-editie. Ze krijgen mogelijk allemaal een sensor voor je lichaamstemperatuur. Die sensor kan vertellen of je koorts hebt of niet, maar zal niet de exacte temperatuur meten.

De Apple Watch Series 8 zal in elk geval niet sneller worden dan zijn voorgangers. Uit eerdere geruchten bleek al dat Apple voornemens is dezelfde processor als in de Series 7 te gebruiken. Het wachten is nu op meer geruchten en natuurlijk de aankondiging, die mogelijk ergens in september plaatsvindt.

