Meer scherm, grotere batterij: dit is de Apple Watch Extreme Sports Edition

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan komt Apple later dit jaar met een nieuwe Apple Watch: de Extreme Sports Edition. Dit model moet er iets anders gaan uitzien dan de reguliere of SE-variant en is bedoeld voor, je raadt het al, sporters. De Watch heeft een grote scherm en een accu met meer capaciteit.

Dat schrijft Bloomberg-redacteur Mark Gurman. De Extreme Sports Edition van de Apple Watch moet eveneens in de herfst verschijnen, naast de Series 8 en een nieuwe SE-versie. Het wordt een compleet nieuwe editie voor de line-up, die er dus iets anders uit gaat zien dan je van het bedrijf uit Cupertino gewend bent.

Apple Watch Extreme Sports Edition

Gurman schrijft dat de Apple Watch Extreme Sports Edition een groter scherm en een accu met meer capaciteit krijgt. Ook de buitenkant moet eraan geloven: die is dit keer gemaakt van een sterk metaal. Het is de bedoeling dat mensen die van extreme sporten houden de smartwatch later dit jaar op z’n minst overwegen.

Het scherm krijgt een diagonale afmeting van bijna twee inch, wat een toename is van ongeveer zeven procent ten opzichte van de Series 7. Daarmee krijgt de Extreme Sports Edition, naar verluidt, het grootste scherm op een Apple Watch tot nu toe. De resolutie bedraagt straks 410 bij 502 pixels.

Blok aan je pols

Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk wat voor soort metaal Apple gaat gebruiken. Aangezien het bedrijf sporters op het oog heeft, doet de fabrikant er goed aan gebruik te maken van een licht(er) metaal. Dan heb je ook niet zo’n blok aan je pols hangen; daar betrap je Huawei-smartwatches nog wel eens op.

Tot slot is het nog niet precies duidelijk in hoeverre de batterijduur erop vooruitgaat. Wellicht kan Apple met de nieuwe Apple Watch een andere doelgroep aanspreken dan het bedrijf nu doet. De huidige Watch is, naast een techproduct, vooral een mode-object. Daar kan een Extreme Sports-variant verandering in brengen.

Bloomberg