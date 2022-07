Apple gaf nog nooit zoveel geld uit aan lobbyen als nu

Techbedrijven, zoals Apple, besteden veel geld aan lobbyen. Dat moet ook haast wel, anders kunnen ze geen invloed uitoefenen op het beleid. Dergelijke bedrijven liggen de laatste tijd namelijk ook flink onder de loep vanwege mededingingsverstorende gedragingen. Hoeveel geeft de iPhone-maker daar nu ongeveer aan uit?

Eerder dit jaar kwam naar buiten, via Bloomberg, dat techbedrijven meer dan 35 miljoen dollar aan lobbypraktijken uitgeven. Het gaat dan nog niet eens om heel de industrie. Dat bedrag, 35,3 miljoen om precies te zijn, komt alleen bij Amazon, Apple, Google en Meta vandaan. Ze willen allemaal invloed op het beleid uitoefenen.

Hoeveel geeft Apple precies uit?

Nu komt er meer informatie naar buiten over het bedrag dat Apple in het bijzonder spendeert aan dat gelobby: 4,6 miljoen dollar. De genoemde bedragen gelden allemaal voor de eerste helft van 2022. Voor de iPhone-maker geldt ook nog dat het bedrijf niet eerder zo veel geld aan het lobbyen uitgaf als dit jaar.

In vergelijking met dezelfde periode van een jaar eerder, gaf Apple er 1,5 miljoen dollar meer aan uit. In het eerste kwartaal van 2022 gaf het bedrijf een recordbedrag van 2,7 miljoen dollar uit aan lobbyen; dat is 85 procent hoger dan dezelfde periode uit 2021. Voor het tweede kwartaal noteert de fabrikant 1,9 miljoen dollar.

Lobbyen wordt steeds belangrijker

Ondertussen zien we ook dat er veel meer lobbyisten werkzaam zijn bij Apple. Die lobbyisten proberen allerlei zaken te ondermijnen of informatie te vergaren in de strijd tegen verschillende antitrustzaken. Sinds 2019 is er sprake van een sneeuwbaleffect en heeft het bedrijf dit soort mensen meer en meer nodig.

Dat was namelijk het moment dat Apple en andere techbedrijven onder de loep belandden van beleidsmakers en overheden over hun vermeende mededingingsverstorende gedragingen. De ondernemingen moeten zich dus goed kunnen weren in deze felle strijd, want dit kan de toko’s veel geld gaan kosten.

Bloomberg