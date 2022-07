Apple TV+ voorziet For All Mankind ook van een vierde seizoen

Eén van de betere series die je via streamingdienst Apple TV+ bekijkt, krijgt van het techbedrijf uit Cupertino gelukkig een vierde seizoen. Het gaat om de populaire ruimtedramaserie For All Mankind. Die serie is sinds de lancering van het abonnement beschikbaar en is daarmee één van de langstlopende producties van Apple.

For All Mankind wordt geproduceerd door Emmy Award-winnaar Ronald D. Moore (die tevens een nominaties voor een Golden Globe in de wacht sleepte). Moore werkt hiervoor samen met Ben Nedivi en Matt Wolpert, die allebei genomineerd werden voor een Emmy Award. De productie van de serie begint volgende maand.

For All Mankind krijgt vierde seizoen

Apple kondigde het nieuws aan tijdens de San Diego Comic-Con, een beurs die van 21 tot en met 24 juli gehouden werd. Tijdens de panel waren de acteurs uit de serie eveneens aanwezig. Dat waren Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña, Wrenn Schmidt en Edi Gathegi.

Veel recensenten omschrijven de Apple TV+-serie For All Mankind als “één van de beste shows van dit moment”, en dat is volkomen terecht. Het verhaal laat zien wat er gebeurt wanneer de wereldwijde spacerace nooit tot een eind komt. De serie laat ook tevens een alternatief universum zien waarin de Sovjet-Unie eerder op de maan is dan de VS.

Het derde seizoen is nog maar net uit

Veel mensen kijken al sinds 2019 naar deze bijzondere serie. Het derde seizoen kwam onlangs uit, op 10 juni jongstleden. Meestal duurt het een paar maanden voordat series groen licht krijgen voor een nieuw seizoen, maar Apple laat er geen gras over groeien. De serie scoort goed (vooralsnog 100 procent op Rotten Tomatoes), dus laat het vierde seizoen maar komen.

Nu is het wachten op de eerste beelden en het nieuws wanneer de serie te zien is. Wellicht duurt het iets minder lang, nu de beperkingen door covid-19 grotendeels verdwenen zijn.

Apple