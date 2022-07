Apple TV in huis? Er staat een update klaar voor je Siri Remote

Heb je een Apple TV naast of onder je televisie staan? Dan staat er nu een update voor je klaar, bedoeld voor de Siri Remote. De firmware van de compacte afstandsbediening is van 9M6772 naar 10M1103 gegaan. De nieuwe Siri Remote is sinds 2021 beschikbaar en werd geleverd naast het 4K-model van de mediaspeler.

Updates zijn vaak meer dan welkom. In veel gevallen voegen ze functies toe waar we wat aan hebben. En anders krijgen we waarschijnlijk beveiligingsupdates, die ons kunnen beschermen tegen het kwaad dat we kennen als het internet. In het geval van de Apple TV-update weten we echter niet waar we precies aan toe zijn.

Update voor Apple TV te downloaden

Apple brengt namelijk geen release-notities uit voor deze update. Dat doet het bedrijf normaliter wel voor bijvoorbeeld iOS, iPadOS of macOS. Dus nu moeten we eigenlijk afwachten wat de komende dagen ons gaan brengen, in de hoop dat iemand een verschil merkt. Maar die kans achten we momenteel vrij klein.

Firmware-updates kunnen wel degelijke belangrijke functies met zich meebrengen. Dit soort – veelal kleine – updates staan meestal echter in het teken van foutoplossingen en prestatieverbeteringen. Wellicht vond Apple ergens een fout in de software, die met deze update dan gelukkig rechtgebreid wordt.

Hoe moet je de Siri Remote updaten?

Goed, een update voor je Apple TV dus, die bedoeld is voor de Siri Remote. Maar hoe moet je de afstandsbediening dan precies updaten? In het meest gunstige geval hoef je hier vrij weinig voor te doen. Wanneer de Siri Remote nog wat energie over heeft en dichtbij de speler staat, dan voert die de update automatisch uit.

Is dat niet het geval, dan moet je de Siri Remote dus eerst even opladen en in de buurt van de Apple TV leggen wanneer je de update binnenhaalt. De afstandsbediening is verder ook los te koop in de winkel en te koppelen aan de HD-versie van de mediaspeler, mocht je hem willen hebben.

iMore