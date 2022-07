Apple TV+ krijgt eindelijk gewilde functie op webversie

Apple TV+ timmert flink aan de weg met series en films. Nu neemt het de webversie onder handen en komt het met een gewilde en logische functie.

Apple TV+ is inmiddels niet meer weg te denken in de streamingwereld. De streamingdienst heeft een compleet eigen aanpak wat eerst vele wenkbrauwen deed fronsen, maar inmiddels een succes is. In plaats van oudere series inkopen, koos het bedrijf ervoor om alleen maar eigen originals te maken. Iets wat inmiddels flink wat prijzen oplevert.

Apple TV+ gebruiken

Apple TV+ is inmiddels beschikbaar op allerlei platformen. Zo zijn er naast apps op Apple-apparaten ook speciale applicaties op onder andere PlayStation, Xbox en de verschillende smart-tv’s. Zo kan iedereen kijken naar series als Ted Lasso en For All Mankind.

Toch lijken niet alle manieren om naar de streamingdienst te kijken, even goed te werken. Zo lijkt de webversie van de streamingdienst een ondergeschoven kindje te zijn. Updates komen daarop veel later dan bij andere apps. Zo kwam de Up Next-lijst pas drie maanden geleden naar de webversie, terwijl deze al veel eerder in de andere apps te vinden was.

Eindelijk kun je zoeken

Nu geldt dat ook voor een andere functie van Apple TV+. Zo is er nu eindelijk een zoekfunctie op de webversie van de streamingdienst. Een functie die je eigenlijk al vanaf het begin van de dienst verwacht. Hiervoor moest je de hele tijd scrollen om je favoriete serie of film te vinden.

Het is belangrijk dat de zoekfunctie er nu is. Apple TV+ is sinds het begin steeds verder gegroeid. Zo zijn er nu veel meer series op het platform. Het kan zonder de functie dus lastiger te zijn om die ene titel op zoeken.

De webversie van Apple TV+ is wel degelijk belangrijk. Het is de enige manier om de streamingdienst te kijken op een Android-telefoon of tablet.