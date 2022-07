Apple TV+ goes San Diego: deze panels zijn te vinden op Comic-Con

San Diego Comic-Con is zonder twijfel het grootste evenement ter wereld op het gebied van films en series. Ruim 165.000 mensen reizen af naar de Amerikaanse stad om kennis te maken met de mensen die hun favoriete content tot leven brengen. Iets waar fans van Apple TV+ dit jaar ook de kans voor krijgen.

Voor het eerste in de geschiedenis zijn er panels opgezet vanuit de streamingdienst van Apple. Zo maak je, tussen 21 juli en 24 juli, onder andere kennis met de cast van For All Mankind.

Apple TV+ op San Diego Comic-Con

Waar en wanneer de panels precies te bezoeken zijn is niet bekend. Wat er op het gebied van Apple TV+ op het programma staat overigens wel. Bezoekers krijgen de kans om de acteurs van drie verschillende series te ontmoeten én kunnen kennismaken met de storytellers van de streamingdienst.

Tijdens Inside “Severance” deelt de cast en crew van de populaire serie de geheimen van het eerste seizoen van de serie. The Alternate World of “For All Mankind” is de plek waar acteurs, actrices en makers het bijzondere verhaal van het derde seizoen met elkaar bespreken. Fans van The Players of “Mythic Quest” luisteren niet alleen naar de mensen die onderdeel zijn van de serie, maar krijgen ook een voorproefje op het derde seizoen.

Tot slot zijn er dus de Storytellers of Apple TV+. Bedenker Ronald D. Moore (For All Mankind), Executive Producer Simon Kinberg (Invasion), Mede-bedenker Megan Ganz (Mythic Quest) en Showrunner Jonathan Tropper (See) gaan met elkaar in gesprek. Een interessant gesprek waarin fans een goed beeld krijgen van hoe verhalen tot stand komen.

Niet alleen fysiek

Voor de Nederlandse fans die naar San Diego gaan is dit een leuk moment om beter kennis te maken met Apple TV+. Mocht je er niet naar toe gaan, maar heb je wel interesse? Doorgaans worden dergelijke panels, na afloop van het evenement, online gepubliceerd. De kans dat we binnenkort de beelden online kunnen bekijken is vrij groot.

Zoals gezegd vind San Diego Comic-Con van 21 juli 2022 tot en met 24 juli 2022 plaats. Voor meer informatie check je de website.