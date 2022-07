Waarom studenten Apple TV+ en Music niet los aan moeten schaffen

Ben jij student en wil jij Apple TV+ of Apple Music aanschaffen? Dan is het slim om dit niet via de normale weg te doen. Je kunt namelijk aardig wat voordeel pakken.

Studenten kunnen bij Apple doorgaans aardig wat korting vangen op producten als Macs, iPads en accessoires. Maar ook op het gebied van diensten kun jij jezelf wat geld besparen.

Apple TV+ en Apple Music voor de prijs van één

Er zijn voor Apple Music drie verschillende abonnementen beschikbaar waar je als consument uit kunt kiezen. Naast een Individueel-abonnement (€9,99 per maand) kun je bijvoorbeeld ook voor een Gezin-abonnement (€14,99 per maand) kiezen. Die laatste geeft bijvoorbeeld zes personen toegang, biedt elke gezinslid een persoonlijke muziekbibliotheek en aanbevelingen aan.

Het derde abonnement is het meest interessant voor studenten. Dat heeft echter niet alleen te maken met de gereduceerde prijs van €5,99 per maand. Het Studenten-abonnement geeft je namelijk ook direct toegang tot Apple TV+, zonder dat je daarvoor bij hoeft te betalen.

Voorwaarden en belangrijke zaken

Het gaat hier overigens wel om een tijdelijke actie, dus wie er gebruik van wil maken moet dat wel snel doen. Uiteraard zijn alleen studenten in staat om Apple Music en Apple TV+ kosteloos te combineren. Je moet je daarvoor registreren met de juiste documentatie én mag geen lid zijn van een Delen met een gezin-groep.

Je abonnement op Apple Music en Apple TV+ stopt zodra jij het abonnement stilzet of zodra je niet meer in aanmerking komt voor de studenten-actie.

Het beste van Apple TV+

Mocht jij via deze actie een abonnement hebben afgesloten op Apple TV+ heb je toegang tot een hoop goeie content. Onlangs werd duidelijk dat de streamingdienst, van alle beschikbare diensten in de markt, kwalitatief de meest hoogstaande content te bieden heeft.

Om je te helpen in de zoektocht naar je nieuwe favoriete serie hebben we afgelopen weekend de tien allerbeste voor je op een rij gezet. Dit artikel is via het bovenstaande linkje te lezen.