Apple TV+ haalt vijf grote namen binnen voor nieuwe Godzilla-serie

Apple werkt op dit moment voor streamingdienst Apple TV+ aan een Godzilla-serie. Een serie die grote namen aan zich verbindt. Tenminste, als we de nieuwste geruchten kunnen geloven. De serie speelt zich af na een gigantisch gevecht tussen Godzilla en de Titanen, dat San Francisco met de grond gelijk maakte.

De Godzilla-serie op Apple TV+ legt de nadruk op de reis die een familie aflegt om enkele geheimen te ontrafelen. Ze ontdekken verborgen geheimen en zien op welke manier ze verbonden zijn aan de clandestiene organisatie genaamd Monarch. Dat klinkt leuk en aardig, maar hoe zit het met de lading acteurs voor de serie?

Godzilla-serie op Apple TV+

De Hollywood Reporter schrijft dat de serie onder meer Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett en Elisa Lasowski aan zich verbonden heeft. Mocht je meer series op Apple TV+ kijken, dan herken je Sawai misschien van Pachinko. Zij speelt nu Cate, een onderwijzer en overlevende van het G-Day-gevecht.

Cate reist af naar Japan om wat familiegedoe bij te leggen. Maar ondertussen ontdekt ze een geheim. Watabe speelt een personage genaamd Kentaro, een intelligente, creatieve en nieuwsgierige jonge man die meer weer weten over wat er met zijn vader gebeurde. Kortom: iedereen heeft wel iets om mee te dealen.

In hetzelfde filmuniversum

Clemons, bekend van Transparant, speelt May, een emigrant die haar ruige uiterlijk gebruikt om zichzelf en anderen te beschermen. Tippett kruipt in de huid van Tim, een kantoormedewerker die liever een geheim agent is. En, tot slot, Laswoski: zijn speelt Duvall, een agent met meer dan genoeg zelfvertrouwen.

Het duurt nog wel even voordat we meer zien van en horen over de serie. Het is in elk geval goed om te zien dat de serie zich afspeelt in hetzelfde Godzilla-universum, dat met Godzilla uit 2014 opgezet werd. Godzilla vs. Kong, een film die in 2021 verscheen, is het meest recente deel van de franchise.

Hollywood Reporter