Apple TV+ knalt met aantal Emmy-nominaties

Apple TV+ maakt grote indruk bij de nominaties van de Emmy Awards. De streamingdienst maakt kans op flink wat prijzen.

Apple TV+ werd in het begin door veel mensen gezien als een hobbyproject van Apple. Een streamingdienst die het nooit zou kunnen winnen van concurrenten als Netflix en Disney+. Inmiddels zijn we een hele tijd verder en weet de dienst flink wat indruk te maken met goede films en series. Die erkenning krijgt het nu ook bij de Emmy Awards, want het sleept flink wat nominaties binnen.

Apple TV+ maakt kans op veel Emmy Awards

In totaal is Apple TV+ 52 keer genomineerd voor een Emmy Award. De grootste kanshebber is natuurlijk Ted Lasso. De serie maakt kans op maar liefst 20 Emmy Awards. De komedie wist al veel prijzen in de wacht te slepen en daar lijkt dus voorlopig geen einde aan te komen.

Een nieuwe grote kraker voor Apple TV+ is Severance. Deze sci-fi thriller gaat over Mark die een team leidt van medewerkers waarbij werk en het privéleven chirurgisch zijn gescheiden. Als een mysterieuze collega verschijnt begint een zoektocht naar de echte bedoelingen van hun werk. De serie scoort al een 8,7 op IMDb en weet nu ook 14 Emmy Awards-nominaties in de wacht te slepen.

Meerdere ijzers in het vuur

Maar het zijn niet de enige programma’s die kans maken op een Emmy Award. Ook dertien andere series op Apple TV+ maken kans op een beeldje en de eeuwige roem. Bij deze titels horen grote namen als The Morning Show (3) en Foundation (2), maar ook titels als Schmigdagoon! (4), The Problem with Jon Stewart (2) en See.

Met 52 nominaties doet Apple TV+ flink mee, maar het heeft nog wel een achterstand op andere streamingdiensten als HBO (Max) en Apple. HBO is in totaal goed voor 140 nominaties en Netflix moet het doen met 105.