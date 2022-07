De 10 allerbeste series die je nu op Apple TV+ kunt kijken

Afgelopen week werd het nogmaals bevestigd: Apple TV+ is misschien niet het populairst, maar biedt de consument kwalitatief gezien wel de beste content. Welke titels spannen de kroon?

We vinden het belangrijk om je te laten genieten van de beste content die streamingdiensten aanbieden. Nadat we HBO Max hebben behandeld is het nu tijd voor Apple’s eigen Apple TV+. Dit zijn de tien beste series die je nu kunt zien.

De 10 beste series op Apple TV+

Apple TV+ heeft inmiddels aardig wat series in het aanbod staan. Welke precies het beste zijn? Dat kunnen de kijkers zelf natuurlijk het beste vertellen. Daarom hebben we IMDb voor je uitgeplozen en gekeken welke series van de kijkers de beste beoordeling hebben gekregen. dit zijn ze:

#1 Ted Lasso

IMDb score: 8.8

8.8 Seizoenen: 2

2 Afleveringen: 22

22 Jaar: 2020 – heden

De Amerikaanse voetbaltrainer Ted Lasso wordt ingehuurd door een rijke gescheiden vrouw om het Engelse elftal van AFC Richmond te coachen. Wat begint als een wraakactie op haar man, begint zich snel te ontwikkelen tot een vriendschap voor het leven.

#2 Severance

IMDb score: 8.7

8.7 Seizoenen: 1

1 Afleveringen: 19

19 Jaar: 2022 – heden

Mark leidt op zijn werk een team van mensen wier herinneringen operatief gescheiden zijn tussen hun werk- en privéleven. Als een mysterieuze collega buiten het werk om contact met hem zoekt, begint er een ontdekkingsreis naar de waarheid over hun banen.

#3 Pachinko op Apple TV+

IMDb score: 8.4

8.4 Seizoenen: 1

1 Afleveringen: 8

8 Jaar: 2022 – heden

Gebaseerd op de New York Times bestseller. Deze serie vertelt het verhaal van vier generaties in een Koreaanse immigrantenfamilie die het thuisland verlaten om hun dromen na te jagen in een ultieme zoektocht naar een goed en succesvol leven.

#4 The Morning Show

IMDb score: 8.3

8.3 Seizoenen: 2

2 Afleveringen: 20

20 Jaar: 2019 – heden

Dit genadeloos eerlijke drama, beloond met een Emmy® Award, biedt een intrigerend inkijkje in de wereld van de mensen met wie Amerika wakker wordt. Achter de schermen bij ontbijttelevisie.

#5 For All Mankind

IMDb score: 7.9

7.9 Seizoenen: 3

3 Afleveringen: 30

30 Jaar: 2019 – heden

NASA verkeert in crisis nadat een Sovjet-astronaut als eerste voet op de maan zet. Zo begint een alternatieve geschiedenis en een keiharde race tegen de klok.

#6 Defending Jacob op Apple TV+

IMDb score: 7.8

7.8 Seizoenen: 1

1 Afleveringen: 8

8 Jaar: 2020

Het leven van een gezin raakt onherstelbaar ontwricht als de zoon wordt verdacht van de moord op een klasgenoot in deze juridische thriller. Chris Evans, Michelle Dockery en Jaeden Martell schitteren in de verfilming van William Landay’s bestseller.

#7 Slow Horses

IMDb score: 7.8

7.8 Seizoenen: 1

1 Afleveringen: 6

6 Jaar: 2022 – heden

Dit scherpzinnige spionagedrama volgt een bijeengeraapt team MI5-agenten – en hun onaangename baas, de beruchte Jackson Lamb – die schijn en bedrog proberen te doorzien om Engeland tegen duistere figuren te beschermen.

#8 The Last Days of Ptolemy Grey

IMDb score: 7.8

7.8 Seizoenen: 1

1 Afleveringen: 6

6 Jaar: 2022- heden

Nadat Ptolemy Grey zijn vertrouwde verzorger onverwachts verliest, neemt Robyn, een tiener die haar ouders is verloren, de zorg voor hem op zich. Ze horen van een behandeling die Ptolemy’s door dementie aangetaste geheugen kan herstellen en daarmee wordt de deur opengezet naar een reeks schokkende onthullingen.

#9 Trying

IMDb score: 7.8

7.8 Seizoenen: 2

2 Afleveringen: 16

16 Jaar: 2020-2022

Nikki en Jason willen dolgraag een baby, maar zwanger worden lukt niet. Ze besluiten te adopteren, alleen hun vrienden sporen niet, hun familie is een verzameling dorpsgekken en hun leven is chaotisch. Zou het ze lukken om hun droomgezin te stichten?

#10 Mythic Quest

IMDb score: 7.7

7.7 Seizoenen: 2

2 Afleveringen: 20

20 Jaar: 2020 – heden

Maak kennis met het team achter de grootste multiplayergame aller tijden. Hoewel ze fantasiewerelden ontwikkelen, helden ontwerpen en legendes bedenken, worden de zwaarste veldslagen niet in het spel gevoerd, maar op kantoor.

Alles over Apple TV+

Apple TV+ is de streamingdienst van Apple die het op probeert te nemen tegen Netflix, HBO Max en Disney+. Dat doet het met succes, want de dienst is voor het tweede jaar op rij bekroond met de titel voor beste kwalitatieve content van de markt. Het aanbod is dus niet heel groot, maar wat je te zien krijgt is over het algemeen hartstikke goed.

We volgende ontwikkelingen rondom Apple TV+ en zijn content op de voet. Niets missen? Hou deze pagina op onze website dan goed in de gaten!