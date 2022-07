Bezoek iconische winkels met de Apple Store Time Machine-app

Voor veel Apple-fans en -gebruikers is het vaak een hele beleving een winkel van het bedrijf uit Cupertino te bezoeken. Hoewel de nieuwe winkels vaak heel mooi en netjes geordend zijn, kunnen oudere winkels vaak wat meer charme hebben. Die charme kun je (her)ontdekken middels een gloednieuwe macOS-app.

Wellicht zegt de naam Michael Steeber je iets: dit is een journalist die bij de redactie van 9to5Mac werkte. Bij die online publicatie was hij verantwoordelijk voor al het nieuws omtrent Apple-retail. Maar dat doet Steeber dus niet meer; hij besteedt z’n tijd nu aan het produceren van een bijzondere app voor macOS.

Steeber deed via Twitter een beetje geheimzinnig over waar hij aan werkt, maar inmiddels heeft de journalist laten zien wat dat is. Hij kondigt namelijk de Apple Store Time Machine aan: een macOS-app waarmee je oude winkels bezoekt. De journalist meldt dat hij hier de afgelopen zeven maanden aan werkte.

I’m thrilled to finally share this project with everyone today. It was a joy to build, and I hope it’ll bring back some great memories for you. Download The Apple Store Time Machine here: https://t.co/zD0LMmMr18 pic.twitter.com/C4x68hAymJ

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) July 25, 2022