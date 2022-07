Kwartaalcijfers bevestigen het weer: diensten een goudmijn voor Apple

Tijdens de bespreking van de meest recente kwartaalcijfers maakt Apple bekend meer dan 860 miljoen betalende abonnees te hebben. Dit geldt dan voor alle diensten die het bedrijf uit Cupertino aanbiedt. Dus niet alleen Music en TV+, maar ook producten als de nieuwsdienst en natuurlijk de cloudopslagdienst.

Dat is wat Luca Maestri, bij Apple werkzaam als financiële chef, bekendmaakt tijdens de bespreking van de cijfers van het derde, financiële kwartaal. Het aantal abonnees is daarnaast flink toegenomen. In de afgelopen maanden meldden zich meer dan 160 miljoen mensen aan voor de verschillende diensten.

Apple-diensten leveren veel geld op

Hoewel de Apple-diensten dus goed boeren, maakt het bedrijf helaas niet per dienst bekend hoeveel abonnees er zijn. Dat is een beetje jammer, want zo kun je niet echt meten hoe goed een bepaalde dienst scoort. Maestri laat nog wel weten dat TV+ en Arcade de laatste tijd flink in de lift zitten, maar daar moeten we het mee doen.

Zulke cijfers doen het waarschijnlijk goed bij investeerders. Hierdoor zijn ze mogelijk geneigd meer geld te investeren. Maar dan nog lijkt het ons fijn om te weten waar je geld precies naartoe gaat. Als Music bijvoorbeeld slecht zou scoren en die dienst een bodemloze put blijkt, dan is het zonde als je geld daar naartoe gaat.

Vertrouwen in het bedrijf

Voor nu lijkt het erop dat veel investeerders vertrouwen hebben in Apple en de diensten die het bedrijf aanbiedt, want je hoort ze er niet echt over. Met een omzet van bijna 20 miljard dollar bij de Services-tak, hoef je hen wellicht ook helemaal niet te horen. Het zou echter wel fijn zijn om de details van de verschillende diensten te weten — als investeerder, maar ook als journalist.

Hoe dan ook, Apple maakte jaren geleden een goed besluit zich meer op diensten te gaan richten en de concurrentie aan te gaan met onder meer Spotify en Netflix. Met miljoenen mensen binnen het ecosysteem is de kans vrij groot dat al die gebruikers zo’n Apple-dienst op z’n minst uitproberen en misschien wel aanhouden.

Apple