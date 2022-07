Apple voor de rechter vanwege monopolie op betalen in de VS

Een nieuwe week, een nieuwe rechtszaak. Zo moet het soms een beetje voelen voor Apple. Dit keer een zaak om betalen in de Verenigde Staten. Het bedrijf uit Cupertino hangt een groepsvordering boven het hoofd over contactloos betalen met een iPhone. Daardoor worden kaartaanbieders gedwongen vergoedingen te betalen.

Dat schrijft Bloomberg. De zaak wordt afgetrapt door Affinity Credit Union, een bedrijf dat credit- en betaalkaarten afgeeft die werken met Apple Pay. De advocaten van de onderneming hopen er een groepsvordering van te maken (ook wel class action lawsuit genoemd). Dan kunnen klanten ook meedoen in de strijd.

Apple wederom voor de rechter

Volgens de aanklacht verdient Apple ongeveer een miljard dollar per jaar aan fees die het bedrijf rekent aan creditcardmaatschappijen. Via Apple Pay rekent de iPhone-maker een vergoeding van 0,15 procent van het bedrag. En dat terwijl Android-gebruikers in principe identieke mogelijkheden hebben waar geen kosten aan verbonden zijn.

Verder staat dat Apple mededingingsverstorende gedragingen vertoont, omdat Pay de enige dienst is waarmee gebruikers op een iPhone kunnen betalen. Het is de enige app die gebruikers in staat stelt betalingen te verrichten via de NFC-chip. De extra kosten voor bedrijven kunnen niet doorberekend worden aan klanten, waardoor gebruikers in elk geval geen reden hebben om over te stappen op andere middelen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De grote vraag is nu: wat gaat er gebeuren? Dat hangt maar net van de rechter af. Het kan zijn dat de rechter de aanklagers in het gelijk stelt, maar tegelijkertijd zegt dat er geen sprake is van een monopolie. iPhone-gebruikers kunnen immers altijd overstappen op Android, om maar een voorbeeld te geven.

Het doel van deze rechtszaak – groepsvordering of niet – is om het beleid van Apple aan te passen. In de hoop dat betalingen voortaan niet meer verplicht via Pay gaan. Ook hopen de aanklagers dat Apple het “illegaal verkregen geld” terugbetaalt aan alle getroffen bedrijven.

