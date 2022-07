‘Apple begint met de productie van onaangekondigde iPhone 14’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan begint Apple deze maand met de eerste productie van de onaangekondigde iPhone 14. Het gaat om een zogenaamde trail production, dus de massaproductie is nog niet begonnen. Maar als alles goed lijkt te gaan, dan begint het bedrijf uit Cupertino daar volgende maand aan.

Dat melden bronnen tegenover de website IThome. Dit nieuws zou zomaar kunnen kloppen. Het gebeurt namelijk vaker dat Apple reeds in de zomer begint met produceren. Want dan is de kans groot dat er heel veel mensen in de herfst een iPhone 14-model kunnen kopen. De presentatiedatum is momenteel nog niet bekend.

iPhone 14 in productie

Verschillende analisten staan lijnrecht tegenover elkaar als het over de toekomst van de nieuwe iPhone gaat. Zo melden Wall Street-analisten dat de nieuwe serie behoorlijk goed gaat scoren. Maar daar tegenover staan mensen die zeggen dat het verkoopsucces gaat afhangen van het besteedbaar inkomen van consumenten.

Wereldwijd hebben economieën namelijk last van inflatie, waardoor het geld minder waard wordt. Consumenten kopen dus minder van hetzelfde geld. Daar staat tegenover dat her en der de lonen stijgen. Maar die stijging is niet groot genoeg om het gat in waarde volledig op te vangen de komende tijd.

Apple heeft er vertrouwen in

Dit heeft er onder meer al toe geleid dat de wereldwijde markt voor smartphones een klap opliep. De markt groeide niet zoals verwacht, maar kromp juist. Daar heeft bijna elke fabrikant, ook Apple, dan meteen last van. Bovendien scoren de goedkopere smartphones ook meteen beter, in vergelijking met dure, high-end modellen.

Apple heeft er in elk geval vertrouwen in, meldt IThome. Het bedrijf deelde positieve en hoge verwachtingen met productiepartners, die straks mogelijk veel orders te verwerken krijgen. De keynote voor de iPhone 14 staat mogelijk gepland in september. Dat maakt de iPhone-maker waarschijnlijk op een latere datum bekend.

IThome