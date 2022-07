Apple Music gaat op deze manier de strijd met Spotify aan

Wil je muziek in de hoogste kwaliteit beluisteren? Dan komt Apple Music nu met een heel interessante functie.

Apple is er natuurlijk niet vies van om af en toe exclusiviteit toe te voegen aan haar diensten. Ook bij Apple Music zien we het voorbijkomen. Spotify doet overigens precies hetzelfde en haalt bijvoorbeeld veel podcastsmakers exclusief binnen. Nu opent de streamingdienst met een nieuwe dienst de aanval op de Zweedse concurrent.

Apple Music Sessions

Apple Music komt met Sessions. Dit zijn opnames van exclusieve concerten van verschillende grote artiesten. Om het nog beter te maken brengt de muziekstreamingdienst deze uit met spatial audio en zijn daarnaast ook video’s beschikbaar.

De eerste twee Apple Music Sessions zijn vooral interessant voor fans van het country-genre. De eerste artiesten zijn namelijk Carrie Underwood en Tenille Townes. Zij spelen hun favoriete songs in Apple’s Studio in Nashville. In de volgende sessies komen bovendien Ingrid Andress en Ronnie Dunn aan bod. De bedoeling is dat deze Apple Music Sessions ook in andere genres worden gehouden.

🎧 Wat is spatial audio? Spatial audio is een soort dusnamisch hoofdtracking. Het zorgt ervoor dat je tijdens een film of video het geluid van alle kanten op je af lijkt te komen. Het moet zo nog realistischer worden en lijken alsof je er echt bij bent. Iets wat je wellicht kent uit de bioscoop. Deze functie is beschikbaar op de AirPods Pro, AirPods Max, de Beats Fit Pro en de derde generatie AirPods. Ook vind je deze functie op de ingebouwde speakers vanaf de iPhone 7 of nieuwer en verschillende iPad-modellen. Je kunt het nu dus ook gebruiken voor Apple Music Sessions.

De concurrentie aangaan met Spotify

Apple Music Sessions is natuurlijk een direct antwoord op de Spotify Sessions wat een soortgelijk initiatief is. Met de toevoeging van spatial audio biedt het echter een extra service. Het lijkt dus alsof je live bij het concert bent van je favoriete artiest.