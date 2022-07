Apple is volgens Meta toch echt grootste concurrent voor Metaverse

Apple en Meta zijn op dit moment geen echte concurrenten, maar dat kan in de toekomst veranderen dankzij de Metaverse. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, laat aan medewerkers weten dat het bedrijf uit Cupertino zijn grootste concurrent is. Beide bedrijven investeren namelijk hevig in Augmented en Virtual Reality.

Ondanks het feit dat Apple zich niet aanmeldde voor een forum waarin de plannen omtrent de Metaverse besproken worden, ziet Meta het bedrijf als een geduchte concurrent. Dat blijkt uit een interne memo die The Verge in handen heeft. Op wat voor manier kan de iPhone-maker invloed uitoefenen op de plannen van Meta?

Apple versus Meta in de metaverse

Dat was een vraag van één van de medewerkers. Het antwoord van Zuckerberg luidt als volgt: “Meta en Apple strijden nu om de conclusie welke richting het internet op gaat in de toekomst”. De Meta-CEO heeft de stellige mening dat de metaverse “de toekomst van het internet” is, vandaar ook de naamswijziging van het bedrijf.

Daarnaast denkt Zuckerberg dat Apple de touwtjes strak in handen neemt als het om de ervaring gaat. “Daar geloven ze dat wanneer je dat doet, je de beste ervaring kunt aanbieden”, zegt de CEO. Het Metaverse-platform van Apple kan bovendien diep geïntegreerd worden met de andere systemen van het bedrijf.

Een open of gesloten systeem?

Verder vraagt de Facebook-topman zich af wat een betere strategie is: een open of gesloten systeem? Hij is van mening dat Apples strategie wellicht beter werkt dan het open ecosysteem van zijn bedrijf. Echter, het doel van zijn bedrijf is om zo veel mogelijk hardware in de handen van de consument te krijgen. Dus wie weet.

Dat doel is ook uitgeschreven: een miljard mensen in de metaverse die honderden dollars de man uitgeven in een digitale economie, voor het einde van decennium. Dan komt er een inkomstenstroom op gang die Meta’s advertentie-inkomsten evenaart. Je weet wel, één van de onderdelen dat onlangs flinke klappen opliep.

The Verge